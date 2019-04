Næringslivstoppar må i fengsel for grov korrupsjon 

Artic Shipping-eigaren Ove Nikolai Vilnes frå Førde og den tidlegare tilsette i fiskeforprodusenten, Ewos, Gunnar Ole Lidahl frå Trondheim, er dømde til fengsel for grov korrupsjon. Vilnes er dømd til fengsel i eitt år og fire månader.

Lidahl må halde til to år og seks månader bak murane. Lidahl har ifølge lagmannsretten mottatt vel 1,22 millionar kroner og får inndratt 895.126 kroner.

I dommen heiter det at overføringane gjekk føre seg over ein periode på sju og eit halvt år og at handlinga ber preg av å vere veloverveid og med eit fast forsett.

Vilnes er funnen skuldig i to tilfelle av grov korrupsjon på til saman 483.000 kroner. Retten meiner Vilnes ytte Lidahl pengane for å oppnå fordelar for sitt eige selskap. Dommarane karakteriserer det som grov korrupsjon. Vilnes er frifinnen for påstandane om grov økonomisk utruskap. Han er også frifunnen for påstanden om å skjule ei straffbar handling gjennom kvitvasking.

Utvikla vennskap

Vilnes er hovudmannen bak reiarlaget Artic Shipping i Førde, og har i ei årrekkje levert båter som fraktar fiskefôr til Ewos. Det er i denne samanheng Vilnes er dømd for å ha bestukke Lidahl.

Samarbeidet mellom Lidahl i Ewos og Artic Shipping-eigar Vilnes kom i stand mot slutten av 1990-talet, og vart stadig tettare gjennom dei første på 2000-talet.

Det forretningsmessige samarbeidet mellom dei to domfelte resulterte etter kvart også i eit privat vennskapsforhold. Dei delte interessene for båtar, hadde leilegheit på same stad i Spania og investerte i felles leilegheit.

– Alvorleg kriminalitet

Førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik hos Økokrim seier lagmannsretten dømde mennene til ein lågare straff enn tingretten. I haust dømde Sør-Trøndelag tingrett Lidahl til fire år i fengsel for grov korrupsjon, medan Vilnes blei dømd til tre år og seks månader.

– Dette er alvorleg økonomisk kriminalitet, men lagmannsretten valde å gi lågare straff enn tingretten. Lagmannsretten fann ikkje bevis for eit like stort omfang av korrupsjon som tingretten gjorde.

– Er denne dommen eit nederlag for økokrim?

– Ingen dommar er verken nederlag eller siger for påtalemyndigheitene.

-– De har ikkje nådd heilt gjennom. Kva tenker de om ei mogleg anke?

– Vi skal sjå nærare på dommen og sjå om det er aktuelt med ei anke.

Korrupssjonssaka Ein trønder, ein sunnfjording og ein mann busett i Hordaland vart alle dømde til fengsel i tingretten. Våre 2019 gjekk ankesaka i lagmannsretten i Trondheim. Samarbeidet startar Samarbeidet mellom Ewos og gründerbedrifta frå Sunnfjord startar. Dei blir raskt ein av fiskefôrprodusenten sine største leverandørar.

Dei tiltalde blir vener Den dåverande logistikksjefen i Ewos utviklar eit nært vennskap med dei to grûnderane. Dei dreg på guteturar saman og er i kvarandre sine familieselskap.

Kjøper leiligheit saman I 2004 kjøper dei tre tiltalte ei leiligheit saman i Aloe i Spania. Ewos-sjefen har i lengre tid drive med eigedomsinvesteringar i det solfylte landet.

Felles vennetur København Dei tre tiltalte dreg på felles vennetur til København som dei kallar "Tour de boys". Logistikksjefen prøver å skjule den tette kontakten med dei to andre. På reiserekninga fører han opp at han hadde vore i Trondheim, Stavanger og Bergen - ikkje på gutetur.

Felles selskap blir skipa Det tette samarbeidet mellom gründerane og Ewos resulterer i eit nytt selskap. Ewos eig 40 prosent, dei andre resten.

Finn ein halv million i kontantar I samband med etterforsking av Ewos på grunn av mistanke om mangelfull innbetaling av avgift, blir logistikksjefen sin private bustad ransaka. I eit skrin i ein safe finn politiet ein halv million kroner i kontantar.

Ewos ilagt førelegg Ewos blir ilagt ei bot på 9,9 millionar kroner for manglande betaling av avgifter.

Sikta for grov korrupsjon Funnet av det store pengebeløpet heime hos Ewos-sjefen avdekker mistanke om grov korrupsjon. Dei tre kamaratane blir sikta og seinare tiltalte for grov korrupsjon.

Blir dømde til fengsel Tingretten dømmer dei tre til fengsel utan vilkår og meiner at dei er skuldige etter den omfattande tiltalen. Alle tre ankar.

Ny rettssak Ankesaka startar i Frostating lagmannsrett. Det er kalla inn over 30 vitne og det er sett av sju veker til saka.

Dom Ein mann i 60 åra frå Trøndelag og ein sunnfjording i 50-åra er vart dømde til fengsel for grov korrupsjon. Den tredje, ein hordalending, vart frikjend. Vis mer

Ein mann i 50-åra frå Hordaland stod også tiltalt for grov korrupsjon, men han vart frifunnen.