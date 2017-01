SISTE: Torsdag morgon er Fv 53 Tyin–Årdal heilt stengt. Rv 7 Hardangervidda er stengt for bilar under 7,5 tonn. Køyretøy over 7,5 tonn må køyre i kolonne. Det er kolonnekøyring på Vikafjellet, Haukelifjell og på Fv 50 Hol–Aurland.

– Det er meldt vind og kraftig snø over fjellet. Det kan føre til kolonnekøyring og fleire stengde vegar. Det er litt tidleg å seie kvar det gjeld endå. Vi ventar på rapportar frå brøytarane, seier Hanne Nordheim ved vegtrafikksentralen i Bergen.

Sjå full status for fjellovergangane, lengre nede i artikkelen.

– For dei som må over fjellet er det best å køyre torsdag morgon, men etter klokka 12 skal det blåse opp att og då er det meir usikkert igjen, seier trafikkoperatør på vegtrafikksentralen i Lærdal, Roger Nedberget.

Han oppmodar dei som skal over fjellet til å førebu seg på venting og ta med mat, drikke og varme klede på turen.

Dette er status for fjellovergangane i Sør-Norge