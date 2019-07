Mann sakna frå småbåt i Dalsfjorden

Mannen skal ha falle over bord frå ein fritidsbåt, får NRK opplyst hos Hovudredningssentralen.

Ulukka vart meldt i 12-tida.

– Redningshelikopter søkjer i området, redningsskøyta og dykkarar er på veg mot staden, melder politiet på Twitter.

Mannen skal ha falle over bord mellom Holmen og Bjerganeset, kring 200 meter frå land.

– Om bord i fritidsbåten var det også to born. Borna blir ivaretekne av familien. Dei er uskadde, opplyser operasjonsleiar Morten Rebnord.

Operasjonsleiar Morten Rebnord ved Vest politidistrikt opplyser at det var andre båtar som varsla om hendinga. Det var politiet som varsla Hovudredningssentralen, som no koordinerer aksjonen.

Redningsskøyta Simrad Buholmen er på veg frå Florø.

– Dykkarar søker i sjøen, i tillegg er det fleire båtar som gjennomfører overflatesøk. Politiet startar strandsøk, seier Rebnord.

Hovudredningssentralen utelukkar ikkje at vedkommande kan ha kome seg på land sjølv.

– Situasjonen er uavklara, seier redningsleiar Jørn Magnussen.

Eit augevitne til leiteaksjonen fortel om stor aktivitet på fjorden.

– Eg tel i alle fall seks småbåtar, i tillegg til ambulansebåten og ein vasskuter som var her i stad. Det er også to helikopter her, der eine søkjer over fjorden, fortel ho.