Mann frå Sogn og Fjordane funnen død og rana i Tsjekkia

– Eg kan stadfeste at vi etterforskar ei der ein mann frå Sogn og Fjordane er funnen død i Tsjekkia, seier Tore Salvelsen, leiar for seksjon for etterforsking av drap, grov vald og seksuallovbrot i Vest politidistrikt til NRK Sogn og Fjordane.

Det var VG som først omtalte saka.

Mannen frå Sogn og Fjordane vart seinare funnen død og rana utanfor den tsjekkiske hovudstaden, men det er ukjent kva dag, ifølgje politiet.

Firda skriv i torsdag kveld at ein mann er arrestert og sikta for alvorleg kroppsskade.

– Det er førebels ikkje klart kva nasjonalitet den pågripne har, men eg kan stadfeste at han ikkje er norsk, seier Salvelsen.

Han seier dei vart kontakt av tsjekkisk politiet og bedne om å hjelpe dei med etterforskinga i Noreg.

17. oktober vart den avdøde mannen identifiser via fingeravtrykk som vart lagt ut i databasane til Interpol databasar.

Ein mann er arrestert og sikta for alvorleg kroppsskade, tjuveri, uautorisert bruk av kort og forfalsking, skriv Bergens Tidende.

Salvesen seier til NRK at det førebels ikkje vil gå ut med nærare identifisering av den avdøde, men at dei er kontakt med dei pårørande.

– Vi gjennomfører no den etterforsking som tsjekkisk politiet har bede om hjelp til. I løpet av fredagen vil vurdere vidare etterforskingsskritt i samarbeid med Kripos.