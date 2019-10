Langar ut etter NM-endring

Då arrangøren flytta helgas NM i terrengløp to timar for at Henrik Ingebrigtsen skulle få stille på startstreken, gjorde det at Eli Anne Dvergsdal ikkje rakk løpet. Det skriv Dagbladet. I staden for løp, og første forsøk på kvalifisere seg til nordisk, vart det bomtur til Oslo. – Ganske bortkasta, seier jølstringen til avisa.