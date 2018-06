– Det brenn godt i terrenget, det er ulendt i området, seier Tore Fanebust ved 110-sentralen i Bergen.

To helikopter er i full gang med å tømme tusenvis av liter med vatn over lyngbrannen.

Klokka 23 var det fortsatt ikkje kontroll på brannen på nordsida av fylkesveg 31 på Ytre Sula. Eitt av helikoptera blir trekt tilbake, medan det andre vil halde det gåande så lenge det kan.

Det blir fortløpande vurdert å kalle inn brannmannskap frå andre kommunar.

– Ein slik brann krev mykje av mannskapa, dei blir fort slitne, seier Fanebust.

Røyken har lagt seg noko i høve til tidlegare i kveld. Like før klokka 23 vart det bestemt at alle dei evakuerte skulle få reise heim att. Kring 20 personar i Trovåg og Kverhella sør for fylkesvegen var evakuerte.

Sivilforsvaret er på plass og vil saman med brannmannskap forsøke å sløkke brannen frå bakken gjennom natta.

Sivilforsvaret på veg

– Vi har sendt ut 25 personar etter oppmoding om assistanse frå 110-sentralen, seier Anne-Margrete Bollmann som er distriktssjef for Sivilforsvaret i Hordaland.

I alt har Sivilforsvaret varsla femti personar om å møte på Lindås for å gjere seg klare til aksjon i Solund.

– I slike tilfelle er vi førebudde på å vere i felt i fleire dagar, fortel Bollmann.

Sivilforsvaret vil vurdere å kalle inn meir mannskap, samt om det er meir utstyr dei kan sende ut for å hjelpe det lokale brannvesenet.

BRANNHELIKOPTER: Brannhelikopteret frå Airlift er i gong med sløkkearbeidet. Foto: NRK-tipsar

Har evakuert hus

Ordførar Gunn Åmdal Mongstad fortalde tidlegare i kveld at den største utfordringa var den veldig kraftige røykutviklinga.

Mongstad sa at det ikkje er fare for liv eller helse. I 21-tida var to helikopter i sving på staden.

– Det bles godt. Brannvesenet ventar no på assistanse frå helikopter, det er ikkje råd for bakkemannskap å drive sløkking slik vinden er no, sa ho.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Utfordrande vêrtilhøve

KRAFTIG RØYKUTVIKLING: Frank Ødejord oppdaga brannen i 17-tida måndag. Allereie då var det kraftig røykutvikling. Foto: NRK-tipsar

– Det har tatt seg alvorleg opp dei siste ti minuttane, fortalde Frank Ødejord til NRK i 1730-tida.

Vel ein time seinare er eit område på 300 x 300 meter som har brent.

– Eg såg berre litt røyk då eg ringde brannvesenet, seier Ødejord som såg brannen frå kring 500 meter då han varsla om den.

Like før kl. 2230 seier 110-sentralen at røyklukta har nesten nådd Haugesund. Dei får telefonar frå heile kysten sør for Solund med melding om røyklukt.

Det blæs stiv kuling frå nord i området. Meteorologane seier vinden vil halde seg slik til i morgon.

Lyng og skogbrann i Solund Du trenger javascript for å se video.

Fleire brannar på Vestlandet

Også på Radøy i Hordaland brenn det i gras og lyng ved Nøtlevågen, det melder 110-sentralen i Hordaland.

Litt etter kl. 1930 melder dei om ein ny grasbrann, denne gongen ved Blindheim i Bergen.

På Twitter skriv dei at grunna høgt arbeidspress har dei ikkje høve til å svare på telefonar frå media.