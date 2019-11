Julia sterkast i Norden

Julia Jordanger frå Breimsbygda IL vart laurdag Nordisk meister i vektløfting for ungdom. Med 149 kg samanlagt vann ho med god margin under stemnet i Sverige. Glopparen skal i desember delta under ungdoms-EM i Israel. Nordisk-debutantane Kristen Røyseth og Henrik Reiakvam (begge 15) frå Tambarskjelvar IL i Naustdal tok høvers vis sølv og bronse i klarre 73 kg.