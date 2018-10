Går saman om dronetransport

Helikopterselskapet Airlift på Bringeland og transportselskapet Transferd i Førde har no skipa Airlift Solutions AS som skal satse på droneteknologi, skriv Firda. Nils Huus som er dagleg leiar i Transferd, seier dei trur at ein del av varene som i dag går på veg og sjø i framtida kjem til å verte frakta med dronar.