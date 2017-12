Fylkestinget vil ha Solund-bru

Eit samrøystes fylkesting har akkurat gått inn for å søkje om ferjeavløysing i Solund. Dei vil veksle ferja til ytre Solund inn i ei bru ved ytre Steinsund. Også Ap røysta for, trass i at dei varsla det motsette kvelden i forvegen.