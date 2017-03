Full stopp på ferjesamband – uvisst når det er i drift igjen

Saka vert oppdatert.

– Det er veldig usikkert kor lenge sambandet blir stengd. Vi har bytta denne komponenten på denne motoren nokre gonger, så har den fungert ei stund, men så dukkar feilen opp igjen, seier Regionleiar i Fjord1, Tor Kristoffersen.

Våre reporter på staden melder om lange køar på ferjekaien på Lote og reisande han snakka med var både skuffa og forbanna over ferjestansen.

– Snart er det sånn at ein ikkje treng å stille vekkarklokka, ein kan berre bestille meldingstenester frå Fjord 1 på strekninga Anda-Lote. Det er uakseptabelt. Denne ferja er ikkje god nok og det må gjerast noko med, seier Eid-ordførar Alfred Bjørlo.

Torleif Slettedal er ein av dei som skulle over med ferja. Klokka seks i dag tidleg køyrde han får Aalesund for å nå fram til kundar han skulle treffe på blant anna Sandane.

– Det er heilt utruleg, med den teknologien dei har i dag at ein ikkje får sett opp eit skilt som informerer om dette i til dømes Volda så vi kunne nytta omkøyringsvegar, seier han.

Reserveferje i trøbbel

Ferja som går strekninga Anda-Lote var også innstilt fredag med same feil.

– Det er for så vidt eit problem vi har hatt fleire gangar. Det er ein motor som får eit stoppsignal og stoppar. Vi veit ikkje kvifor. Vi jobbar med det og er i kontakt med leverandøren av motoren som prøver å hjelpe oss. Dei skulle kome attende til oss, så nett no ventar vi litt i spenning, seier Kristoffersen.

Vanlegvis ville dei kunne sett inn ei reserveferje, men også den har tekniske problem.

– Det som er utfordrande for oss nett no er at om vi ikkje finn ut av denne feilen ganske fort, så er også reserveferja vår opptatt. Den ligg i Måløy med tekniske problem, så vi har lite reservefartøy. Vi må få områ oss litt, seier han.