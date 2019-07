Det er meldt om fleire jordras på E39 nord for Vassenden i Jølster tysdag ettermiddag. Det har gått verst utover E39 ved Svidalsneset. Kraftig uvêr har ført til at fleire elvar har vakse seg store og vaska bort både veg og bruer.

Foto: NRK-tipsar

Store tre, røter og steinar har kome ned i vegbana.

Brannvesenet melder om at ei hytte i same område er teken av jordmassane. Det var ikkje folk eller dyr i hytta. Tre hus i nærleiken er evakuerte. Politiet veit ikkje kor mange som bur i husa.

Brannvesenet: Ber folk halde seg heime

Då NRK snakkar med vaktleiar Jan-Gunnar Holvik hos Alarmsentralen i halv sekstida fortel han at alt brannmannskap i Jølster har rykka ut. I tillegg får dei hjelp frå mannskap i Førde.

– No jobbar vi med å få tak i båtar slik at vi kan få evakuert dei som sit i bilane som er innesperra mellom dei mange rasa.

Også i Bjørkelia på Vassenden har dei fått inn telefon frå ein bil som er innesperra, men det skal ikkje vere fare for dei som er i bilen.

Holvik seier at dei ikkje har fått meldingar om personar som er skadde, men at det er gjort store skader på vegar og bruer i området.

Holvik har ei oppmoding til alle som bur i området eller som har tenkt å køyre E39 mellom Førde og Jølster.

– Hald deg i ro. Alt er uansett stengt.

Hovudredningssentralen har sendt redningshelikopter til staden, men måtte snu på grunn av regn og lyn.

Innesperra mellom to ras

Terje Mårstøl sit i den eine av dei 15 bilane som er innesperra mellom to ras på E39 aust for Vassenden i Jølster.

På veg austover langs Jølstravatnet køyrde han inn i eit valdsomt uvêr med torevêr, sterk vind og kraftig retng. Brått var vegen framfor han sperra store tre, steinar og røter som vatnet hadde teke med seg nedover elva.

– Eg tenkte eg skulle snu då eg kom til det siste raset, og køyre ned att til Vassenden. Men då trefte eg på eit ras som var endå større. No er vi 15 bilar som er fanga mellom rasa.

– Det er ingen krise for oss som står her, men vi kjem oss ikkje herifrå før det kjem maskiner på plass for å få rydda rasa. Det er ikkje råd å køyre gjennom med bil, fortel Mårstøl.

Like før klokka 17.00 melder politiet om tre nye jordras på E39 nord for Moskog, mellom Vassenden og Førde. Omfanget er uvisst, men vegen er stengt.

Politiet har også motteke opplysningar om fleire mindre ras i Jølster – i nærleiken av dei to nemnde stadane. Så langt er det opplyst at ingen personar skal vere tekne av ras.