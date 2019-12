KJENDE FJES OG RØYSTER: Oppe f.v. Tone Merete Lillesvangstu, Erlend Blaalid Oldeide, Raymond Lidal og Solveig Svarstad. Oppe t.h. ny redaktør for Vestland, Dyveke Maiken Buanes. Nede f.v. Elise Farestveit og Per Vidar Raunholm. Nede t.h. Terje Gilleshammer som no blir redaksjonssjef for samarbeid og fordjuping.

Foto: NRK