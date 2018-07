Vest politidistrikt opplyser at dei fekk melding om ulukka klokka 18, og at alle naudetatar er på veg til staden.

Helse Førde AMK melder at to luftambulansar og to ambulansar er på veg til staden.

– No er naudetatane framme på staden, og arbeider med å frigjere personen som sit fastklemt, seier operasjonsleiar Vibeke Næss klokka 18.45.

– Den fastklemte personen skal vere medviten, seier Næss.

Det skal ha vore tre personar i bubilen. Skadeomfanget på dei to andre i bilen er ukjent.

Klokka 19.06 melder Helse Førde AMK på Twitter at ei kvinne vert sendt til Haukeland sjukehus med luftambulanse etter ulukka.

Ein mann og eit barn sendast til Voss sjukehus i ambulanse.

Vegen er stengd på ulukkesstaden.