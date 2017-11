Bil med to personar har køyrt i Jølstravatnet

– Den første meldinga vi fekk var dramatisk, seier operasjonsleiar Bjarte Rebnor ved Vest Politidistrikt.

Ein anna bilist hadde sett bilen som låg i vatnet ved Årneset, og melde frå til politiet med ein gong. Også brannvesen og AMK vart varsla og sende ut mannskap.

– Like etter melde bilføraren seg og kunne fortelje at han og passasjeren, som hadde vore med i bilen, hadde kome seg ut, seier Rebnor.

Dei to skal etter alt å døme ha kome uskadde frå hendinga, og politiet kunne dermed avlyse luftambulansen og redningsdykkarane frå Bergen som var i ferd med å verte sende ut.

– Vi kan førebels ikkje seie noko om årsaka til ulukka ut over at bilen med dei to har vore på veg frå Førde og austover, og at føraren på eit tidspunkt har mist kontroll over bilen, seier Rebnor.