– Det er så glatt på staden at det har blitt sagt at ein slit med å stå i vegbana. Statens vegvesen er varsla, og sender ut folk for å strø, seier Espen Gulliksen, operasjonsleiar på politiet sin operasjonssentral i Florø.

Det var to personar i bilen og det er ikkje meldt om personskade. Trafikkuhellet fører til noko trafikale problem og større køyretøy vil ha vanskar med å passera. Mellom anna skal ein buss ha kome til staden og den sperrer delar av vegen.