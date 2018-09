«Future of The Fjords» fekk pris

Det heilelektriske passasjerskipet «Future of The Fjords», som er bygd hos Brødrene Aa for rederiet The Fjords, vann prisen «Ship of the Year». Prisen vart delt ut av Norges ambassadør til Tyskland i Hamburg i dag, grunngitt futuristisk og innovativ teknologi.