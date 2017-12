«Aina» stengjer fjellovergangar

Ekstremvêret «Aina» har råka trafikken både på land og til sjøs. Men med unntak av to skøyter som gjekk ned ved Sotra, har vindkreftene og nedbøren gjort få skader i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

På kysten av Rogaland og Hordaland er det observert vestleg full til sterk storm og kraftige vindkast på over 35 m/s. Natt til fredag vestleg full storm 25 m/s utsette stader sør for Sognefjorden.

Frå fredag morgon er det venta nordvest liten til full storm 25 m/s. Det er også venta høge bølgjer inn mot kysten, estimert til 8–11 meter.

Eit stormsenter ligg rett vest for Møre og Romsdal, og det er fredag venta full storm utsette stader og kraftige vindkast inn over land. Kombinasjonen av sterk vind, store nedbørsmengder og høge bølgjer gir potensial for store øydeleggingar, melder Meteorologisk institutt.

Slik er status på fjellovergangane i Sør-Norge (oppdatert 0815):

E6 Dovrefjell: Snø- og isdekke.

E16 Filefjell: Snø- og isdekke.

E134 Haukelifjell: Stengt på grunn av uvêr.

Rv. 7 Hardangervidda: Stengt på grunn av uvêr. Ny vurdering klokka 11.

Rv. 9 Hovden–Haukeli: Stengt på grunn av uvêr.

Rv. 13 Vikafjellet: Stengt på grunn av uvêr.

Rv. 15 Strynefjellet: Snø- og isdekke og fare for glatte parti. Fare for elg.

Rv. 52 Hemsedalsfjellet: Snø- og isdekke.

Fv. 50 Hol-Aurland: Stengt på grunn av uvêr. Kolonnekøyring frå klokka 08.

Fv. 53 Tyin–Årdal: Vekslande snø- og isdekke.