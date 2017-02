Sist ut er fylkesdirektøren for samferdsel i Sogn og Fjordane, som er sterkt imot å opne for organisert samkøyring som eit alternativ til drosjekøyring.

– Det er vanskeleg å kontrollere at passasjer og sjåfør skal same veg. Det er umogleg å handheve, og då er vi over i økonomisk kriminalitet, seier assisterande fylkesdirektør Øystein Hunvik.

På tampen av fjoråret sende regjeringa ut eit nytt forslag om endringar i yrkestransportlova. Der opnar dei opp for å gjere samkøyring meir utbreidd, og at det er greitt å få betalt for å dekke utgiftene på turen. Drosjenæringa er skeptiske til forslaget, fordi dei fryktar at det vil opne opp for fleire pirattaxiar.

Avviser auka konkurranse

Statssekretær i Samferdsledepartementet, Tom-Christer Nilsen, har tidlegare sagt til NRK at endringane ikkje betyr auka konkurranse for drosjenæringa.

«Ei liberalisering der det vert opna for at privatpersonar kan drive med organisert samkøyring, utan at det vert stilt krav til skikka sjåførar og firma med rekneskapsførsel, vil opne for auka økonomisk kriminalitet». Sogn og Fjordane Fylkeskommune / Tilråding frå fylkesadministrasjonen

– Det handlar om å køyre saman til trening eller til hytta, eller ta med fleire ungar på fotballtreninga. Slik reglane er i dag kan ein berre dele utgifter mellom heim og arbeidsstad. Slik ynskjer ikkje folk at regelverket skal vere.

SKEPTISK: Øystein Hunvik i Sogn og Fjordane Fylkeskommune ser fleire negative enn positive sider ved endringane. Foto: Marte Iren Trøen / NRK

Fryktar rasering av drosjenæringa

Hjå fylkesadministrasjonen i Sogn og Fjordane er det likevel stor skepsis. Også fordi ein er redde for at det blir vanskelegare å sikre drosjenæringa i utkantane jamn straum av inntekt. Fleire stader slit fylkeskommunen med å få folk til å ta på seg drosjeløyva, om endringane blir vedtekne er dei redde for at det blir endå vanskelegare.

– Det er avgjerande for dei som bur i distrikta at det faktisk er eit drosjetilbod. Vår vurdering er at dette forverrar situasjonen ytterlegare. Der er det krevjande å få nokon til å drive drosje i dag. Forsvinn endå fleire inntekter, er vi redd for at det ikkje blir mogleg, seier Hunvik.

Fylkeskommunar og andre høyringsinstansar har frist på seg til å kome med tilbakemeldingar til regjeringa 1. mars i år. Saka skal handsamast av fylkesutvalet for samferdsle 14. februar.