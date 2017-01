Frykter at samkjøring skal skjule pirattaxier

Regjeringen ønsker å endre yrkestransportloven slik at samkjøring kan bli mer utbredt, og at det blir problemfritt å ta betalt for turen for å dekke utgifter. Og at samkjøring ikke bare skal handle om mer miljøvennlig pendling til jobben, ved at du fyller opp bilen med flere personer – men også til andre private transportstrekninger.

Daglig leder Odd-Ivar Gjersvik ved Drammen Taxi er slett ikke glad for forslaget om endring av reglene for samkjøring regjeringen foreslår. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Vi tror at dette vil føre til mer piratvirksomhet, fordi det på en måte blir legalisert. Politiet kan da trekke på skuldrene og si at det er samkjøring. Det er vi veldig bekymra for, sier daglig leder Odd-Ivar Gjersvik ved Drammen Taxi.

Han legger siste hånd på et høringssvar som departementet skal ha.

– Dersom forslaget går gjennom er det en oppmykning av politikken rundt kjøreløyver. Folk kan dukke opp i bil ved et utested og "liksom" hente sine venner. Med en avtalt pris som er lavere enn det en taxi vil koste, sier Gjersvik.

Taxinæringen frykter at de vil miste kunder dersom regelverket for samkjøring blir endret. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Trenger ikke kjenne hverandre

Statssekretær Tom-Christer Nilsen ved Samferdselsdepartementet mener taxinæringen krisemaksimerer:

Statssekretær Tom-Christer Nilsen ved Samferdselsdepartementet tror en regelendring vil være i tråd med hvordan folk uansett praktiserer samkjøring i dag. Foto: Britt Kristin Ese / NRK

– Det er ikke slik at man kan stille seg opp et sted og tilby seg å kjøre folk, det er drosjevirksomhet. Men man kan dele på kostnadene når man har et sammenfallende transportbehov.

– Men man trenger ikke kjenne hverandre?

– Nei, man trenger ikke kjenne hverandre, men jeg tror de fleste ønsker å vite hvem man putter i bilen sin, sier Nilsen.

– Drosjenæringen får ingen konkurranse

Statssekretæren mener dette handler om transport slik den ofte foregår mellom bekjente i dag.

– Det dreier seg om å kjøre sammen til trening eller til hytta, eller ta med flere barn til fotballtreningen. Slik reglene er i dag kan man bare dele utgifter mellom hjem og arbeidssted. Slik ønsker ikke folk at regelverket skal være. Drosjenæringen får ingen konkurranse med dette, slår han fast.

Les også: Vil få Vestfold til å samkjøre

På taxisentralen sitter operatørene og tar imot bestillinger, mens taxisjåfør Touraj Fathollahphur sitter i bilen og venter på tur. Han leser kjapt igjennom det nye lovforslaget, og reagerer umiddelbart.

– Dette er ikke bra. Selvsagt kan jeg kjøre deg som venn, uten å kreve noe for det – men dersom det er snakk om betaling blir det jo en pirattaxi, sier Fathollahphur.