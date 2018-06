– Ingen grunn til DAB-uro

– Det er ikkje grunn til uro for at framande makter skal ta over DAB-nettet i Noreg i ein krisessituasjon, skriv kulturminister Trine Skei Grande (V) i eit svar til Liv Signe Navarsete (Sp). Etter eit oppslag i Aftenposten om at NATO i ein krisesituasjon kan ta over DAB-nettet, ville Navarsete ha svar på kva regjeringa har gjort for å sikre at beredskapen i Noreg ikkje vil bli råka som følgje av sløkkinga av FM-nettet.