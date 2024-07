Nylig meldte NRK at hundrevis av steinvarder blir bygd av turister ved Polarsirkelen på Saltfjellet.

Det er et landskapsvernområde med formål om å ta vare på naturen som er unik med mange samiske kulturminner.

Men nå har de mest intense områdene med vardebygging bare sand og stein igjen, og ingen vegetasjon.

Men bygge-bonanzaen til turistene ødelegger ikke bare naturen. Den ødelegger også for reindriften.

– Skremselseffekt på rein

– Jeg har ikke sett det så ille før.

Det sier leder i Saltfjellet reinbeitedistrikt, Olof Anders Kuhmunen til NRK som forteller at vardebyggingen har skutt fart de siste årene.

ALDRI SETT SÅ MANGE: Det blir bare flere og flere varder hvert år og Olof Anders Kuhmunen sier han aldri har sett så mange varder som nå. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det begynte å bygges i liten målestokk. Men nå har det utvidet seg med ganske høye varder og det har blitt bygd langt opp i fjellet, sier han.

– Det ligner mest på et anleggsområde, forteller Kuhmunen.

Som resultat av vardebygging blir naturen tråkket ned høyt opp i fjellsiden og langt innover på fjellet, sier han.

– Det har en skremselseffekt på reinen for den skyr det området siden det er noe kunstig og nytt som har kommet, sier Kuhmunen.

– Mister beiteområder

Han forteller at styret i Saltfjellet reinbeitedistrikt mener det er et problem som må løses.

– Vi mister beiteområdene og de blir mindre og mindre. Vi må ta vare på alle beiteområdene vi har, for de er dyrebare for oss.

Derfor håper han nå på at det blir gjort noen tiltak.

– Vi har ikke så mye natur her at vi bare kan ødelegge det. Vi må verne om det lille vi har igjen.

Nå håper han at myndighetene tar tak og finner en løsning på problemet.

– Slik at det blir system og ikke slik villbygging som det er i dag.

– Her må det gjøres tiltak!

– Det mest ekstreme jeg har sett. Det er nesten litt ubehagelig å se hvordan man har tatt seg til rette med naturen.

Det sier Knut Perander i Innovasjon Norge til NRK om vardebyggingen ved polarsirkelen.

IKKE BARE VARDER: Noen turister lager ikke bare varder. Noen skriver navnet sitt med stein. Foto: Marius Eriksen Guttormsen / NRK

Han mener vardebyggingen på Saltfjellet er på en helt annen skala enn det han har hørt om tidligere.

– Her må det gjøres tiltak umiddelbart, sier han.

Han mener det er kritikkverdig av turistene som bygger vardene, men understreker at mange ikke har samme erfaring som nordmenn i å ferdes i naturen.

– Vi må se på hvordan vi som vertskap for turistene kan gjøre det enklere for dem å forstå regler.

Knut Perander er avdelingsleder reiseutvikling i Innovasjon Norge. Foto: TOM HANSEN

Perander mener det er viktig at vi blir flinkere til å informere turistene om hvordan man oppfører seg i naturen slik at de ikke blir et samfunnsproblem.

– Når vi markedsfører Norge som reisemål må vi følge opp med å sørge for at det er mulig å opptre godt som turist, sier Perander.

– Vi må være tydelige på reglene som gjelder i å ferdes i naturen, avslutter han.

– Må mer informasjon til

Ordfører i Rana kommune Geir Waage (AP) sier til NRK at det er skilt som sir det ikke er lov å bygge varder, men at det ikke er nok.

Geir Waage (AP er ordfører i Rana kommune. Foto: Frank Nygård / NRK

– Det burde settes opp flere oppslag og plakater hvor man da på flere språk gjør oppmerksom på at det er forbudt å bygge varder, sier Waage.

– Det må mer informasjon til og flere plakater slik at turister som kommer dit blir informert om at dette er forbudt, på en bedre måte enn i dag, legger han til.