Oahpai sámegiela bargosajis

– Go olmmoš orru guovddáš sámi báikkis, de ferte máhttit sámástit, ja bidjen alccen mihttomearrin oahppat sámegiela seammás go bargagohuovdageainnus, lohká Jan Magne Hestvik.

Árrangátti kantiinnas, Diehtosiiddas Guovdageainnus dat lea su bargosadji.

Guldala rádio

Jan Magne Hestvik hupmá bures sámegiela, maid lea oahppan go lea bargan Diehtosiidda kántiinnas. Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Go Hestvik mátkkošta Guovdageainnu ja Álttá gaska, de su biillas álo čuodjá NRK Sápmi.

Ii dás doarvái, Hestvik deaddila iđđes ge seammás rádio ala go lihkká.

Dát ahte NRK Sámi bidjá iđđes rádios gullot, lea maid movttiidahttán sudno nieidda oahppagoahtit sámegiela.

Hestvik lohká maid eamidis álgán oahpahallat sámegiela. Vaikko ieš ii leat sápmelaš, de son hálidii oahppat sámegiela go dán ferte máhttit go bargá Guovdageainnus.

Rámida bargoskihpáriid

Jan Magne Hestvik orru Álttás, muhto bargá Guovdageainnus. Ieš lohká ahte go lea Guovdageainnus de son aivve sámásta.

Son rámida olles Diehtosiidda bargit go buohkat sámástit suinna. Go Áltái olle, de dieđusge eanaš ságastallan lea dárogillii. Hestvik mielas ii leat lossat lonohallat makkár giela hupmá, go dát šaddá hárjáneapmi.

Hestvik muitala ahte go son lea Guovdageainnus, de son háliida oahpásnuvvat ođđa olbmuiguin. Guovdageainnus oahpásnuvvá buoremusat olbmuiguin go geavaha sámegiela. Danne lean válljen dušše sámástit go lean doppe. Kántiinnas gullo duššo sámegiella, ja Hestvik lea áŋgir sámáštit bargoguimmiiguin.

Ánssášit bálkkašumi

Hestvik muitala ahte Diehtosiidda bargiid haga ii livčče nu jođánit oahppan sámegiela. Son lea jurddašan ahte su bargosadji ánssášivččii Sámedikki giellamovttiidahttin bálkkašumi, ja leage dál evttohan dán.

Vaikko vel leage evttohan iežas bargosaji oažžut dán bálkkašumi, de navdá Hestvik váttis bargosadjái vuoitit, go doppe gávdnojit dieđusge olu buorit evttohasat bálkkašupmái.

Gula man bures Jan Magne Hestvik sámásta: