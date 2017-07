Vurderer å legge ned psykiatriske sengeplasser i Randaberg

Psykiatrisk enhet ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) utreder nå hvordan den fremtidige klinikken skal organiseres. Det kan føre til at tolv sengeplasser ved Ryfylke Distriktspsykiatriske senter (DPS) Randaberg blir lagt ned.

– Vi utreder en eventuell reduksjon av antall sengeplasser i klinikken. Vi ser i denne sammenhengen på sengeplassene på Randaberg, samtidig som vi utreder alternativet som er å legge ned sengeplasser inne på klinikken på Våland, sier klinikksjef ved Klinikk psykisk helsevern voksne ved SUS, Helle Schøyen.

– Hvorfor vurderer dere å redusere antallet sengeplasser?

– Vi ønsker å omprioritere ressurser fra døgnbehandling til polikliniske, akutt ambulante tjenester og ettervern. Når vi vurderer sengene på Randaberg så handler det blant annet om geografi, sier hun.

Mental Helse: – Dårlige nyheter

– Jeg reagerer med uro. Trykker er stort og tolv sengeplasser kan være viktige. Det er mange som har behov for hjelp, sier Guri Tysse, styremedlem i Mental Helse i Stavanger.

For Mental Helse kom saken om sengeplasser i Randaberg som lyn fra klar himmel. Nå vil foreningen ta opp denne saken på sitt første styremøte etter sommeren.

– Det er kort avstand til Stavanger, men for dem det gjelder kan det gi trygghet å ha et DPS i nærområdet der de er godt kjent, sier hun.

Vil hjelpe pasientene tidligere

Bakgrunnen for utredningen er å gi et best mulig tilbud til pasienter med psykiske problemer.

– Målet er å styrke polikliniske og akutte ambulante tjenester, og ettervern, slik at pasienter får tjenestene nærmere der de bor, sier Schøyen.

– Innleggelse ved sengepost kan være nødvendig når pasientens tilstand forverres. Vi ønsker å komme tidligere til med behandlingsopplegg og forebygge forverring, og heller prioritere ressursene våre i en tidligere fase, sier hun.

– Det er ennå for tidlig å si når det kommer en endelig avgjørelse, sier Schøyen, men hun regner med at arbeidet skal være ferdig i løpet av de første månedene i høst.