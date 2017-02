Vinterferie uten ski på beina

Vinterferien handler ikke om fjellski, solbærtoddy og appelsiner for alle. De fleste velger å bli hjemme.

For den rastløse er det imidlertid ingen grunn til å fortvile – det finnes en rekke aktiviteter å fylle fritiden med.

Brit Mattingsdal er museumspedagog i Jærmuseet. Hele uken, med unntak av lørdag, tar hun med seg unger ut i skogen for å lære om matlaging i naturen.

Olivia Ims Selsvik (5) lærer om matlaging i friluft. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Vi vil få folk ut. Det går an å lage god mat ute i naturen. Det trenger ikke bare være pølser eller pinnebrød, sier hun.

Det er Vitengarden som arrangerer "Kokkar i friluft 2017" i regi av Jærmuseet. På dagens treretters meny stod kyllingsuppe, laks og lapper og flere titalls unger var ute i skogen.

– Jeg lager en laksebombe. Da tar du laks og de grønnsakene du liker. Så steker du det på bålet. Det blir skikkelig godt, sier Ronja Jensen Nærland (13).

Hun stortrives blant de høye trærne på Jæren og mener maten blir ekstra god når du lager den utendørs.

Ronja Jensen Nærland (13) mener det er herlig å være ute i naturen. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Det smaker bedre på bål, så lenge du ikke svir det. Det blir mer smak enn når du bare steker det på en plate. Det synes i alle fall jeg, sier hun.

Flere aktiviteter

Men vinterferien har fått en grå start. Da er det heldigvis mye å finne på innendørs.

Stavanger kommune kan friste med gratis inngang for barn ved alle museene gjennom hele vinterferieuken, og i Haugesund er både ishallen og svømmehallen åpne i vinterferien.

Her er oversikten over åpningstidene for publikum både i ishallen og svømmehallen.

Her noe av det du kan oppleve:

Norsk barnemuseum

Norsk barnemuseum er åpent i helgene og i vinterferien. Vær oppmerksom på at museumskafeen ikke er åpen. Se stavangermuseum.no for informasjon om åpningstider og billettpriser.

Stavanger kunstmuseum

Onsdag kan barn være med å lyssette abstrakte skulpturer og lage skyggetegninger og malerier på veggen.



Norsk hermetikkmuseum

På Norsk hermetikkmuseum er det «Blikk og bling» verksted hver dag i vinterferien. Søndag 5. mars er det Kippersdagmed røyking av kippers og smaksprøver rett fra ovnen.

Stavanger maritime museum

På Stavanger maritime museum er det åpent båtverksted hele vinterferien. Barn kan også leke i den populære aktivitetsutstillingen «Sjauing på kaien».

Sølvberget

Stavanger bibliotek har daglige aktiviteter i filialen på Madla og i Stavanger sentrum kl. 11 og 12. På vinterferieprogrammet står blant annet FIFA-turnering, tegneverksted, lesestund, trylleshow og kollasjverksted.

Norsk Oljemuseum

På Norsk Oljemuseum er det aktiviteter hver dag i hele vinterferien. Her kan du bl.a. finne ut hva du kan bygge av sugerør. Museet er åpent fra 10-16, mandag til lørdag, 10–18 søndag. Sjekk programmet på www.norskolje.museum.no

Sørmarka arena

På Pingvinbanen står pingvinene klare for å støtte og leke med de minste. Isbingen er åpen for de mer erfarne som liker fart og spenning. Skøyter kan tas med eller leies.

I klatreanlegget er det ruter de fleste kan mestre, uansett ferdigheter. Buldreveggen kan brukes av alle – uten sikring.

Kunsthall Stavanger

Utstillingen "The Child as Teacher: Art & Radical Pedagogy" vises onsdag til søndag hele vinterferien.

LAN på Metropolis

Det blir LAN på Metropolis onsdag til fredag, og det er aldersgrense fra 9. klasse og oppover.

Vikingvinter på Arkeologisk museum

På Arkeologisk museum kan du lære om hva vikingene gjorde om vinteren. MUST og Arkeologisk museum har gratis inngang for barn.

Vinterferie på Klepp bibliotek

Det blir hobbyaktiviteter for barn på Klepp bibliotek fra tirsdag til onsdag, mellom klokken 12.00 og 14.00. Aktivitetene passer for barn fra 1. klasse og oppover.

Strandryddeaksjonen

NRK Lokalen, Sola kommune, Klepp kommune, Hå kommune, Randaberg kommune og Jæren Friluftsråd samarbeider om en stor ryddeaksjon på strendene langs Jærkysten. Alle inviteres til å bli med.

Vinterferien på kulturhuset

Sola Fritid arrangerer en rekke kostnadsfrie aktiviteter i samarbeid med kulturhuset og Sola bibliotek. Her er det ulike aktiviteter hele uken for barn og unge, familier og ungdom.

Hanahallen og Bogafjellhallen er åpen hver dag

I Sandnes kommune holdes Hanahallen og Bogafjellhallen åpent. Barn under 4. klasse må ha med seg en voksen.

Egersundshallen åpen i vinterferien

Svømmehallen holder åpent hele uken. Åpningstidene kan du finne på Eigersund kommunes nettsider.

Utvidede åpningstider i Saudahallen

I vinterferien holder Saudahallen åpent litt ekstra. Gå inn på Sauda kommunes nettsider for åpningstider.

Vinterferieaktiviteter i Strand og Forsand

Det er en rekke aktiviteter for barn og unge i Strand og Forsand. Her kan du gjøre alt fra scrappekurs til klatring og ridning. Gå inn på kommunenes nettsider for mer informasjon.