– Det ser rett og slett ikke ut i området, sier en oppgitt Tor Magne Birkeland.

Et eldre bygg fra slutten av 70-tallet ved kommunikasjonsmasten på Voreknuden helt sør i Lund, har stått til nedfalls. Dette bygget ble erstattet med et nytt bygg i 1986. Nådestøtet for det eldre bygget kom under en storm ved juletider. Nå er bygget helt rasert av vær og vind, og bygningsdeler ligger strødd ut i terrenget.

Telenor-bygget på Voreknuden har rast delvis sammen, og er totalt ødelagt. Foto: Tor Einar Birkeland

– Det ser ikke ut!

– Nå ligger det isolasjon, plater og andre rester fra bygget strødd omkring i terrenget. Bygget er delvis rast sammen, og det er åpent så du kan se rett inn, sier Birkeland.

Meling har siden mai forsøkt å få Telenor til å rydde opp på Voreknuden. En egen Facebook-gruppe ble opprettet for å legge press på telegiganten. Forkjemperne for ryddig på Voreknuden har også vært i kontakt med Lund kommune for å få fortgang, men der ble det heller ikke noen respons.

LES OGSÅ: Søpler ned nasjonalpark

Vær og vind har herjet med bygget siden nyttår. Foto: Tor Einar Birkeland

– Dette burde Telenor har oppdaget tidligere, uten at vi har måttet gjøre de oppmerksom på forfallet. De må ha vært på inspeksjon på kommunikasjonsmasten på Voreknuden etter nyttår, så her burde det vært ryddet opp tidligere, mener Birkeland

Lover å rydde

Men nå, etter at det er gått et halvt år, ser det ut til at det kan bli en løsning. Pressekontakt Per Arild Meling i Telenor lover nå at de skal rydde opp etter seg i løpet av kort tid.

– Heldigvis har vi fått beskjed fra en del turgåere at det er forsøpling fra vårt anlegg. Vi har nå bestilt en entreprenør som skal opp å rydde for å få vekk alt skrotet som ligger der oppe. Vi har allerede gitt beskjed til entreprenøren, så her skal det være ryddet i løpet av et par dager, sier Meling.

Voreknuden er et populært turmål helt sør i Lund. Foto: Tor Einar Birkeland

– Men det har sett slik ut i lang tid, hvor blir det ryddet først nå?

– Hvis det ikke er feil på senderen, sender vi ikke folk på inspeksjon. Derfor er vi helt avhengig av tilbakemeldinger fra folk som ferdes i området, eller fra entreprenører som er opp for å justere på antennene, sier Meling.

Telenor skal nå vurdere om hele bygget skal fjernes. Bygget er en betongkloss med noe trevirke. Først må de sjekke om utstyret i bygget fortsatt er i drift.