Vil vente på statlige tiltak

Dagens hastemøte mellom de 14 eierkommunene og ledelsen i Lyse er over. Bakgrunnen for møtet var de høye strømprisene. Konklusjonen er at partene er blitt enige om å avvente tiltak fra staten.

Fredag ettermiddag hasteinnkalte Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) til et møte mellom eierkommunene og Lyses konsernsjef Eimund Nygaard.

Intensjonen var å se på hvilke muligheter som finnes for å hjelpe privatkunder og næringsliv i Sør-Rogaland i en situasjon med svært høye strømpriser.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har varslet at det kommer signaler om strømhjelp før jul.