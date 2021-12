Hastemøte blant eierne i Lyse

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap) har innkalt ordførerne i de 13 øvrige eierkommunene i Lyse til et møte med ledelsen i selskapet.

De skal se på hvilke muligheter som finnes for å hjelpe privatkunder og næringsliv i Sør-Rogaland i en situasjon med svært høye strømpriser.

– Jeg har vært i kontakt med Lyse selv underveis for å få skissert de muligheter selskapet har for å hjelpe folk med kompenserende tiltak – og for å høre om selskapet kan gjøre andre grep for å få ned de månedlige kostnadene for folk. Det er for mange innbyggere en helt fryktelig situasjon å oppleve en så stor økning på regningene på strøm, sier Nessa Nordtun ifølge en pressemelding.

Stavanger kommune eier 43,67 prosent av Lyse. De øvrige aksjepostene innehas av kommunene Sandnes (19,53), Sola (8,74), Time (5,83), Klepp (4,22), Hå (3,78), Randaberg (3,27), Eigersund (2,95), Strand (2,53), Hjelmeland (0,94), Gjesdal (0,93), Lund (0,71), Bjerkreim (0,51), Kvitsøy (0,22).

Møtet finner sted i Stavanger førstkommende mandag klokken 12.30.