Vil utjevne digitale forskjeller i skolen

– Det er store forskjeller fra skole til skole når det kommer til utstyr og teknologikompetanse hos lærerne. Det er også forskjell fra klasse til klasse, fordi det ofte avhenger av en ildsjel-lærer som tar initiativ til å bruke digitale verktøy i undervisningen, sier Iselin Nybø, stortingsrepresentant for Rogaland Venstre.

Iselin Nybø (V), nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget. Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Fylkeslaget avholdt årsmøtet sitt denne helga, og det endte blant annet i en uttalelse om et digitalt løft i skolen.

«Digitaliseringen av samfunnet stiller økte krav til innbyggerne både i arbeidslivet og i hverdagen. Barn og unge som ikke mestrer digitale ferdigheter, risikerer å henge etter på mange samfunnsområder senere i livet.», heter det i uttalelsen.

Vil ha koding på læreplanen

På Jåtten skole i Stavanger har Siemens tatt initiativ til og betalt for at elever skal lære om dataprogrammering og koding. Dette må flere elever få mulighet til, mener Nybø.

ARKIVVIDEO (26.01.17): Næringslivet tar selv initiativ for å få flere barn og unge til å interessere seg for dataprogrammering og koding.

– Mer og bedre bruk av teknologi i skolen handler om like muligheter. Vi vet ikke hva elevene skal jobbe med når de er ferdige på skolen, men sannsynligheten er stor for at det kommer til å innebære bruk av teknologi i en eller annen form. Da er det viktig at de lærer seg å styre teknologien, så teknologien ikke styrer dem, sier Nybø, som også er nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget.

Disse tiltakene mener Rogaland Venstre må til: