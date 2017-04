Vikingane kommer tilbake

Vikingane er nominert til Gullruten 2017, i kategoriene «beste humorprogram» og «beste lydproduksjon». Seriens første sesong ble spilt inn på Avaldsnes på Karmøy, sesong to skal utvide universet.

– Vi skal filme i Haugesund, Stavanger, Skottland og på Karmøy. Vi skal åpne opp universet litt mer enn i fjor, det er hovedforskjellen fra sesong en, sier regissør Jon Iver Helgaker.

Jon Iver Helgaker og Jonas Torgersen regisserer og skriver Vikingane sammen. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Han legger til at det er annerledes å jobbe med serien, nå som den er kjent.

– Vi har merket at vi har en del mer press enn i fjor. Vi begynte å skrive med en gang vi var ferdige med sesong en, så det har gått i ett, fortsetter Torgersen.

Episk og humoristisk

Handlingen i Vikingane utspiller seg i landsbyen «Norheim» i år 790. Den tar for seg hverdagslivet til vikingene, noe som betyr maktkamp, gode vennskap, fest og kjærlighet. Serien beskrives som en episk og humoristisk dramaserie.

Nils Jørgen Kaalstad i gang med innspilling. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Vi hadde det veldig gøy under innspillingen i fjor, så jeg er glad for at vi får laget en sesong til, sier Nils Jørgen Kaalstad.

Kaalstad spiller «Arvid» i serien, men kan avsløre lite om hvordan karakteren utvikler seg i sesong to.

– Det jeg kan si er at det blir klabb og babb. Og hevn, eller hevntokt om du vil, sier Kaalstad.

Vil erobre USA

Serien spilles inn i to utgaver, en på norsk, og en på engelsk. Det gir mye ekstra arbeid, men det er verdt det, om det gir internasjonal suksess.

– Vi er godt på sporet av et internasjonalt publikum, og det er dit vi skal. Selvfølgelig sammen med Norge, sier Helgaker.

Ekstraarbeidet ser allerede ut til å ha gitt avkastning, det ser ut som begge sesonger av serien blir solgt til USA.

– Vi er nære en avtale der, så jeg regner med at vi får dette på i USA innen sommeren. Det er det som er målet, sier produsent Anders Tangen.

– Det gir selvfølgelig ekstra inspirasjon. Jeg har tro på at verden kan like det vikinguniverset vi lager her, men det gjenstår å se. Det er i hvert fall kjempegøy om det slår til, sier Kaalstad.

Innspillingen av sesong to er i gang. Du trenger javascript for å se video. Innspillingen av sesong to er i gang.

Sesong tre

Innspillingen av sesong to er bare så vidt i gang, men flytende på suksessen, har skaperne allerede begynt å tenke på sesong tre.

– Vi har allerede en story klar. Vi må jo det, når du lager flere sesonger, så må du tenke på hva en sesong kan inneholde. Du skriver litt med tanke på hva som kan skje videre, sier Tangen.

Det er firmaet Viafilm som produserer serien for NRK.