Vietnamjentene får oppreisning fra kommunen

– Det var utrolig å få en unnskyldning. Det betydde veldig mye, sier Astri Vølstad.

For et snaut år siden fortalte NRK historien om Astri og søsteren Magni som ble adoptert fra et krigsherjet Vietnam til den lille bygda på Bjoa i Rogaland. Det som skulle bli starten på et bedre liv, ble alt annet enn det. Oppveksten var preget av overgrep. En av overgriperne fikk sågar en bot på 3000 kroner i 1986. Jentene ble også stemplet som evneveike. En diagnose som senere viste seg å være feil.

Astri har siden 90-tallet søkt om blant annet voldsoffererstatning og såkalt billighetserstatning, uten å komme noen vei.

Før nå.

Etter at NRK omtalte saken, tok Vindafjord kommune kontakt med søstrene for å finne en løsning i saken.

– Kommunen har vært veldig imøtekommende, sier Astri.

Ukjent for ordføreren

– Vi ble kjent med historien gjennom media. Mange av dem som var involvert i saken for lang, lang tid siden er jo ikke her lengre, sier ordfører i Vindafjord kommune, Ole Johan Vierdal (Sp).

Etter at saken ble kjent, ble et enstemmig kommunestyre i Vindafjord enig om at ordføreren skulle opprette kontakt med søstrene.

Det siste året har kommunen hatt flere møter med tvillingene og deres støttespillere fra Stiftelsen rettferd (tidligere Stiftelsen rettferd for taperne). Under møtene har kommunen beklaget tvillingenes opplevelser.

– Vi kommer med uforbeholden unnskyldning. Slik skal det ikke være å bo i Vindafjord, sier ordføreren.

Ole Johan Vierdal er ordfører i Vindafjord kommune. Foto: Marthe Synnøve Johannessen

Han opplyser videre at kommunen også gir tvillingene en økonomisk oppreisning. Hvor mye denne er på, ønsker ikke kommunen å gå ut med, men sier tvillingene står fritt til å opplyse om dette. NRK kjenner til at oppreisningen skal være på et sekssifret beløp til hver av søstrene.

– Begge parter er fornøyde med å få en avslutning på denne triste saken, sier Vierdal.

– Kan starte livet på nytt

– Dialogen med kommunen har vært veldig åpen og god. Det tror jeg Astri og Magni har satt pris på, sier Magnar Sortåsløkken fra Stiftelsen rettferd. Han har kjent til søstrenes sak i over 20 år og har vært en nær støttespiller.

Han mener unnskyldningen og oppreisningen vil hjelpe tvillingene.

Magnar Sortåsløkken har gjennom sitt verv i Stiftelsen rettferd taperne vært en nær støttespiller for Astri og Magni Vølstad i mange år. Foto: Terje Haugnes / NRK

– De kan på en måte starte livet på nytt selv om verken unnskyldninger og noe beløp kan gjør opp for det de har vært igjennom. Samtidig er det en mulighet i avtalen om at saken kan tas opp igjen hvis det kommer nye momenter, sier Sortåsløkken.

Men akkurat nå ser han og tvillingene fremover.

– Vi kan legge ting litt mer bak oss. Vi har fått enormt mye støtte, fra ukjente og kjente. Vi er veldig takknemlige for all støtten vi har fått, sier Astri Vølstad.