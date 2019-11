SV om Vietnam-tvillingene: – Hjerteskjærende

– Jeg vil stille spørsmål til barne- og familieministeren om de mener oppreisningsordningene er gode nok. Vi vil fremme forslagene til endring som vi fremmet i fjor, sier Karin Andersen fra SV.

Stortingsrepresentanten møtte tvillingene Astri og Magni Vølstad på Stortinget i dag. Tvillingene ble adoptert fra Vietnam til bygda Bjoa i Vindafjord kommune (tidligere Ølen kommune), da de var tre år gamle. Her ble de utsatt for overgrep i barndommen og etter hvert stemplet feilaktig som evneveike. Etter at NRK omtalte historien i oktober, har reaksjonene ikke latt vente på seg.

– Historien deres er hjerteskjærende. Særlig å vite at voksne folk har visst om dette, sier Andersen.

Ingen oppreisning

En av søstrene, Astri, har i over 20 år kjempet for å få oppreisning fra det offentlige for svikten som skjedde. Hun har ikke kommet noen vei. Saken har enten ikke passet i ordningene, eller vært foreldet. Det vil Andersen gjøre noe med.

– Dette er helt urimelig. De erstatningsordningene vi har i dag er ikke gode nok. SV vil gjenta forslagene vi tok opp i fjor at det må være erstatningsordninger i alle kommuner og man må ta bort foreldelsesfristen, sier hun.

Saken med erstatningsordninger ble aktualisert etter at NRK fortalte historien om Mona Anita Espedal som vokste opp med vold og mishandling i Sandnes. Hun endte opp med å bli tilbudt oppreisning fra Sandnes kommune i sommer.

Også Vindafjord kommune har reagert etter at saken om Vietnamjentene ble kjent. Her vil administrasjonen gå gjennom dokumentene i saken for å se hva kommunen kan gjøre. Formannskapet i kommunen ble orientert om dette tidligere i oktober, bekrefter ordfører Ole Johan Vierdal (Sp). Politikerne vil avvente administrasjonens gjennomgang før de avgjør hva som skjer i saken.

Glade for engasjementet

Søstrene selv synes det var stort å få komme på Stortinget og at det endelig ser ut til å skje noe i saken.

– Etter at saken kom ut har det vært noen gode og noen tøffe dager. Jeg er veldig takknemlig og ydmyk for at Andersen vil ta saken videre, sier Astri Vølstad. Søsteren Magni legger til.

– Endelig blir vi tatt på alvor. Det kan oppmuntre andre til å stå frem med sin historie. Jeg håper at Vindafjord og andre kommuner for øynene opp.