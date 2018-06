Videodømming i Norge kan koste over 15 millioner i året

Videoassistert dømming (VAR) i årets fotball-VM har luket bort en rekke feilavgjørelser, og flere norske trenere gir nå uttrykk for at de er positive.

Når griper VAR inn? Ekspandér faktaboks VAR (videoassistert dømming) har som hensikt å hjelpe dommeren i vanskelige og viktige situasjoner på fotballbanen. Ifølge FIFAs retningslinjer kan VAR bli brukt i fire tilfeller: Mål og regelbrudd i forkant av et mål

Straffespark eller regelbrudd i forkant av et straffespark

Direkte rødt kort

Situasjoner der feil spiller blir straffet med gult eller rødt kort. Hoveddommeren dømmer kampen som vanlig, men kan få hjelp fra et team på fire videodommere som under VM vil være plassert i et kontrollrom i Moskva. Dette teamet har tilgang på 33 kameravinkler, inkludert super slow- og ultra slow motion-bilder. Ved potensiell offside kan dommeren akseptere informasjonen han får på øret av VAR-teamet, mens i mer subjektive situasjoner som rødt kort og straffe, kan dommeren se situasjonen i reprise på en monitor på sidelinjen. VAR-teamet kan kun gripe inn om dommeren gjør en helt klar feil eller om dommeren ikke får med seg en situasjon som åpenbart skal straffes. Dette er typisk ved vold eller slåssing som skjer et annet sted enn der ballen befinner seg. Hvis en avgjørelse krever VAR-assistanse, vil dommeren gjøre et rektangulært tegn med armene.

– Det er et bra verktøy, jeg er fascinert av det vi har sett i VM. Jeg sitter ikke foran TV-en og irriterer meg over at det tar litt tid. Om tjue år sitter vi nok og snakker om at Russland var det mesterskapet da VAR ble innført, uttalte Ole Gunnar Solskjær nylig til lokalavisa Romsdals Budstikke.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo er en annen eliteserietrener som er så positiv til VAR at han vil ha det innført i Norge så raskt som mulig.

Samtidig er andre profilerte trenere negative, som Lars Arne Nilsen i Brann.

Åge Hareide, dansk landslagstrener, mener diskusjonen om hvorvidt dommeren er god eller dårlig, er en del av sjarmen med fotball.

NFF er på glid

«Vi har ingen konkrete planer om å innføre det», sa konkurransesjef Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund (NFF) til NRK i mars.

Men nå er det bevegelse i NFF, i retning av å teste ut VAR også i Norge.

– Vi har satt i gang et prosjekt som blant annet ser på hvordan vi skal utdanne dommere innen videoassistert dømming, og hva som kreves av teknisk utstyr, sier Fisketjønn til NRK i dag.

Han understreker at det fortsatt er et godt stykke fram til en endelig avgjørelse.

Først i cupen

Den vil NFF i så fall ta etter tett dialog med Norsk Toppfotball, interesseorganisasjonen for klubbene i eliteserien og førstedivisjon.

NFF har gjennomført møter med klubbene i eliteserien, og skal i august delta på et nordisk møte hvor innføring av VAR står på agendaen.

Konkurransesjef Nils Fisketjønn, til venstre, og dommersjef Terje Hauge i Norges Fotballforbund. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Fisketjønn sier at det har vært interne diskusjoner rundt temaet i fotballforbundet i det siste, men fortsatt vil det gå tid før et konkret forslag.

– Dersom dette skal innføres i eliteserien, ser vi for oss et prøveprosjekt hvor vi først tester det ut i cupkamper, sier Nils Fisketjønn.

70.000 per kamp

Noen konkrete kostnadsanslag for innføring av VAR i Norge kan ikke konkurransesjefen gi, men han mener 17–18 millioner kroner i året, eller 70.000 kroner per kamp gir et grovt og veldig foreløpig anslag på hva dette vil koste i Norge, basert på tall fra tyske Bundesliga.

I Tyskland er det opprettet et VAR-senter i Köln, som kan betjene seks kamper samtidig.

I England ble Premier Leauge-klubbene i april enige om å utsette VAR i minst en sesong til, fordi man ønsker ytterligere uttesting. Her er et kampsenter planlagt å ligge på Wembley.

I Norge kan det bli aktuelt å legge dette til Ullevaal.

Dommersjefen har snudd

Dommersjef Terje Hauge i NFF er fornøyd med det han har sett i VM så langt.

– For tre år siden ville jeg vært skeptisk til å innføre VAR, nå er jeg er forkjemper. Kampene blir mer rettferdige, uttalte han nylig i et videointervju med Norsk Tipping.

Testresultater for VAR Ekspandér faktaboks VAR-teknologien er testet ut i 804 konkurransekamper i 17 land (blant annet England, Tyskland, Frankrike og Italia), FIFA og CONMEBOL (Sør-Amerika). I tillegg er VAR brukt i over 700 treningskamper, men disse er ikke tatt med i analysen. Dette er noen av resultatene fra den to år lange testperioden: 56,9 prosent av VAR-sjekk gjaldt straffespark og mål.

I dei 804 kampene ble VAR brukt i snitt 3,94 ganger per kamp. Hvert tilfelle ga i snitt 20 sekunder avbrudd i spillet, men de fleste tilfellene var rutinesjekker som ikke førte til avbrudd i det hele tatt.

Gjennomsnittlig tapt tid på grunn av VAR er under én prosent av spilletiden.

I åtte prosent av kampene hadde VAR avgjørende betydning for utfallet.

Bare i én av 20 kamper ble «en klar og tydelig feil» ikke rettet opp.

Terje Hauge mener resultatet av VAR er renere kamper med mindre filming.

– Vi får dessuten mer offensiv fotball siden assistentdommerne har fått beskjed om å holde igjen flagget. Dette gir flere angrep og flere avslutninger.

For dommersjefen er det aller viktigste argumentet for videodømming, at det bidrar til å luke bort store skandaler.

– Viktig for norske dommere

I tillegg til at det vil gi mer rettferdighet i eliteserien, mener Hauge at norske dommere også vil få et stort handikap dersom VAR ikke innføres her hjemme.

Dommeren viser når han vil bruke VAR Du trenger javascript for å se video.

– Uten at norske dommere får trent på VAR i hjemlig liga, kan de risikere å være ute av diskusjonen til å få dømme i store mesterskap som VM og EM i framtiden, samt i Champions League.

I alle de store turneringene for landslag og klubblag, vil VAR trolig blir innført permanent.

– Vi er klare

Terje Hauge sier at norske dommere er klare for VAR hvis NFF og Norsk Toppfotball ønsker dette, men mener at dommerne må ha ett år med trening og forberedelser i forkant.

Han er glad for internprosjektet som NFF nå har satt i gang.

Svein Oddvar Moen er den eneste norske toppdommeren med VAR-erfaring. Han dømte U20-VM i Sør-Korea i fjor.

Moen er flere ganger tildelt Kniksenprisen som «Årets dommer» og har også en lang internasjonal karriere bak seg, hvor han har dømt verdensstjerner som Ronaldo og Messi.

Han hadde også et håp om å bli tatt ut til VM i Russland.

– De valgte dommere som har videodømming i de ligaene de dømmer.

– Fotballen kan aldri bli feilfri

Moen sier han er fornøyd med videoassistert dømming under VM så langt.

– Det har vært veldig mye bra, men enkelte situasjoner kan en alltid diskutere. Men dette er fotball, og slik vil det alltid være.

Svein Oddvar Moen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Han mener at de som tror at fotballen blir feilfri med videodømming, tar feil.

– Det har aldri vært intensjonen med VAR. Målet er å ta bort de største skandalene, og at resultatet blir så rettferdig som mulig.

Til nå er det dømt flere straffer under VM i år enn under hele VM i 2014. Moen tror ikke VAR kan forklare alt.

– Det skjer mer inni 16-meteren nå enn før. Dette betyr også at det oppstår flere situasjoner.

Ifølge VG fikk norsk fotball i 2016 muligheten til å melde seg som en av pilot-nasjonene for FIFAs testing av videodømming, men fotballforbundet valgte å droppe det.