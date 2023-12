– Det er ganske lærerikt, og veldig kjekt å bli kjent med de andre. Det å ha en jobb og få utdannelse er viktig for alle, sier Tone Brynhildsen (42), som studerer i Stavanger.

Tone Brynhildsen fra Stavanger kjemper for at studiet for folk med utviklingshemming kan fortsette. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Hun er en av åtte studenter som studerer menneskerettigheter ved VID vitenskapelige høgskole.

Fire studerer i Stavanger, og fire i Oslo.

Etter ett år har hun fått 30 studiepoeng. Nå planlegges andre studieår.

– Vi hatt temaer som rasisme, historie, makt og forskning. Jeg er jo likeverdig. Sorteringssamfunnet er ikke noe bra. Vi må også få lov til å utvikle oss, sier Brynhildsen.

Utdannelsen er et pilotprosjekt. Den er utviklet av VID, sammen med Oslo kommune og Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).

Søkerne må ha fullført videregående, men siden de ikke har fått mulighet til å ta eksamen, er opptaket ikke basert på resultater.

– Avhengig av statlig støtte

Utgangspunktet for studiet er menneskerettighetskonvensjonen CRPD.

Den handler om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Alle skal få muligheten til å utvikle seg som menneske, og forberede seg til arbeidslivet.

Professor Inger Marie Lid ved VID Oslo er en av prosjektlederne for studiet. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Dette er et samfunnsansvar. Vi har ikke sett noen gode grunner til at disse personene ikke skal ha rett til å studere. I henhold til CRPD, som Norge forpliktet seg til i 2013, skal vi ha et inkluderende utdanningssystem, sier prosjektleder og professor ved VID Oslo, Inger Marie Lid.

Prosjektet er finansiert av stiftelsen DAM, som har gitt til sammen 3,5 millioner kroner.

Nå har den private høgskolen søkt om 5 millioner kroner i statlig støtte.

Førsteamanuensis Anna Chalachanova er prosjektleder for utdanningen ved VID i Stavanger. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Vi er avhengig av statlig hjelp for å kunne fortsette utover pilotprosjektet, sier den andre prosjektlederen, førsteamanuensis Anna Chalachanova ved VID Stavanger.

– Pinlig for Norge

Også NFU mener staten må stille opp nå, for å komme i takt med utviklingen.

– Det er pinlig for det norske samfunn at de ikke er på plass med offentlig støtte. Et eksempel på alt ikke alle får ta del i samfunnet vårt, selv om de har lovverket med seg, sier forbundsleder Tom Tvedt i NFU.

Tom Tvedt er forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, NFU.

Han forventer at myndighetene tar tak i saken.

– For oss er dette helt avgjørende for å få folk i arbeid. I dag utdanner vi mennesker til ingenting. Stortinget må finansiere dette. Det er mangel på kunnskap. Vi har ikke tenkt å gi oss før det er et tilbud, sier Tvedt.

Liknende utdanninger finnes blant annet i Island, Canada, Australia, Irland og Tyskland.

– Tidligere ble Norge sett opp til ute i verden. Vi la ned spesialskolene og fokuserte på inkludering. Nå merker vi på konferanser i Europa at vi er på vei tilbake. Vi har blitt hengende etter, sier generalsekretær i NFU, Hedvig Ekberg.

Hedvig Ekberg er generalsekretær i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, NFU. Foto: NFU

Et argument NFU viser til, er ønsket om å få flere i arbeid.

– Regjeringens arbeidslinje må gjelde også for mennesker med funksjonsnedsettelse. Problemet er at det ofte ikke stilles forventninger til dem i skolen heller, sier Ekberg.

– Men hva kan de bruke utdannelsen til?

–De får med seg noe som kan gi dem styrke i jobber de skal ut i – både varig tilrettelagte arbeidsplasser og vanlige arbeidsplasser som er tilrettelagt. Selvbestemmelse og rettigheter er viktig å ha med seg ut i arbeidshverdagen.

Dette året brukes til planlegging av neste års studie. Da er planen at studentene skal ut i praksis. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Ingen løfter foreløpig

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) kunne ikke stille til intervju, får NRK opplyst.

Kunnskapsdepartementet svarer i en e-post at søknaden vil bli vurdert i arbeidet med statsbudsjettet. Videre skriver departementet blant annet:

Svaret fra departementet Ekspander/minimer faktaboks «Studenter med funksjonsnedsettelser og spesielle behov har rett til tilpasset individuell tilrettelegging av studieforhold, undervisning, læremidler og eksamen for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter. Unntak kan gjøres hvis tilretteleggingen utgjør en urimelig byrde, Men institusjonene har ikke anledning til å redusere de faglige kravene ... Regjeringen har satt ned et juridisk ekspertutvalg som skal utrede hvordan FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal innlemmes i norsk lov ... Grunnloven § 109 understreker at myndighetene skal sikre "like muligheter til høyere utdannelse på grunnlag av kvalifikasjoner", noe som betyr at alle søkere må oppfylle de samme opptakskravene for å bli vurdert.»

– Det er prioriteringer

Christoffer Petterson (24) mener utdanningen har gitt ham nyttige verktøy.

– Kompetanse er kjernen for å kunne ha en jobb. Vi må ha kompetanse i hva vi har rett på. For staten eller andre kan glemme seg ut og overstyre enkeltmennesket. Da må jeg vite om mine rettigheter, og det har jeg lært her.

Christoffer Pettersson er student ved VID Stavanger. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Hvorfor har det tatt så lang tid å få på plass utdanning, tror du?

– Går vi langt nok tilbake hadde ikke kvinner stemmerett en gang. Så det handler bare om hvem som har blitt prioritert først, sier Pettersson.

Han mener staten har alt å vinne på å støtte studiet økonomisk.

– Jeg håper vi kan få flere studier for folk med ulike behov. Det er rekordmange unge uføre, og det koster mye penger for staten. Kanskje flere kan klare seg uten sosiale ytelser, hvis de får utdanning, sier 24-åringen.