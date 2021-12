Varetektsfengslet i to uker

Lagmannsretten gir politiet delvis medhold i fengslingsanken mot mannen som er siktet for ulovlig oppbevaring av våpen på Nærbø. Han blir derfor varetektsfengslet i to uker.

Det opplyser mannens forsvarer, Odd Rune Torstrup, til NRK.

– Selv om han fikk de to ukene, er vi fornøyd. Lagmannsretten følger argumentasjonen min og mener siktelsen fremstår høyst uklar. Nå skal vi bruke diss to ukene godt, slik at vi får brakt faktum på det rene, sier Torstrup.

Politiet hadde bedt om varetektsfengsling i fire uker, men tingretten kom frem til at mannen skulle løslates. Politiet anket derfor til lagmannsretten, som ga politiet delvis medhold.

Politiet mener at det foreligger bevisforspillelsesfare på grunn av at politiet har mottatt tips om at siktede har gjemt håndgranater i skogsområde.

Politiet mener også at de ikke har oversikt over siktedes våpendepoter. De mener også at det foreligger gjentakelsesfare, siden siktede utviser en særlig evne til å skaffe seg tilgang til nye våpen og tilknytning til høyreekstreme.

Ifølge Torstrup erkjenner hans klient ikke straffskyld. Mannen er tidligere dømt for lignende forhold.