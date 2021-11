Politiet meiner det er fare for gjentaking og forspilling av bevis i saka der ein mann i 20-åra er arrestert og sikta for ulovleg oppbevaring av våpen.

Fengslingsmøtet starta fredag klokka 12 i tinghuset i Stavanger.

Fredag ettermiddag blei det klart at Sør-Rogaland tingrett har konkludert med at mannen må bli lauslaten.

Retten har likevel gitt avgjersla såkalla utsettande verknad, det vil seie at den sikta må bli sittande i fengsel fram til lagmannsretten har behandla ei eventuell anke.

Det er ennå ikkje kjend om politiet kjem til å anke.

Delte høgreekstremt innhald

Den sikta mannen nektar straffskuld. Forsvararen hans, Odd Rune Torstrup, bad i fengslingsmøtet om at klienten hans blir lauslaten.

– Han er i sjokk over å på ny bli pågripen, seier Torstrup til NRK.

Odd Rune Torstrup er forsvararen til mannen i 20-åra. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Mannen har nyleg sona ein dom på over eitt år. Eitt av hovudpunkta i denne dommen handla om innføring av våpendelar frå Tyskland til Noreg.

Tollvesenet beslagla ei rekke våpen i bilane til den sikta og ein annan mann han reiste saman med. Det blei også funne eit naziflagg i den eine bilen.

Tollvesenet tok bilde av dette beslaget i Kristiansand i fjor.

Les òg: Smuglet 27 maskinpistoler til Norge

I dommen skriv retten følgjande om våpena:

«Det er tale om et stort mengd våpen som enkelt kan gjerast funksjonsdyktige, og slik retten vurderer det er tiltalte sterkt å bebreide for å ha innført våpen utan løyve.»

Torstrup seier at fleire av dei nye beslaga som nå er gjort, er av ting han allereie hadde då han blei dømt førre gong. Derfor har han tenkt at det er greitt å ha desse gjenstandane.

– Han har gitt uttrykk for at dette er gamle forhold, og at dei våpena som er beslaglagde, er deaktiverte. Han er derfor av oppfatninga av at det ikkje er straffbart i det heile tatt, seier forsvararen.

Ein dag i fridom

Den sikta kom ut frå fengsel på onsdag og vart arrestert på nytt på torsdag.

Ifølgje Torstrup hadde klienten hans derfor ikkje hatt tid til å gjera lovbrota som han nå er sikta for.

– Det ingenting som underbyggjer at han har gjort noko aktivt etter lauslatinga.

Politiet har funne sprengstoff hjå den sikta. Torstrup peiker på at dette er gamle ting som høyrer til ein nær slektning.

– Eg har bedt politiet om å sikre DNA frå dette sprengstoffet.

Har delt høgreekstremt innhald

Torsdag var både militære og politi på ei adresse på Nærbø i Hå kommune og gjennomførte ei ransaking i samanheng med saka.

Både Forsvaret og politiet var til stades på adressa som blei ransaka i går. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Dei har vore knappe med opplysingar i saka, men i ei pressemelding opplyste dei om at mannen på ny var sikta for ulovleg omgang med våpen.

Ifølgje vitne skal det ha vore politi på adressa over lengre tid.

Politiet etterforskar nå om den sikta har skaffa seg våpena nyleg. Politiet har gjort et omfattande beslag, ifølge politiadvokat Christine Kleppa.

– Vi etterforskar nå om noko av dette også er vurdert av politiet tidlegare, seier politiadvokaten.

– Men det er grunn til å tro at det ikkje er vurdert tidlegare. Det er et omfattande beslag. Det er blant anna funnet skarpe patroner og eksplosiv, seier Kleppa.

Den sikta har også delt høgreekstremt innhald i sosiale medium.

Bilda som Filter Nyheter har funne i sosiale medium, syner at mannen har ei interesse for våpen og effektar knytt til 2. verdskrig, og særleg tyske.

Etter det NRK får opplyst er dei høgreekstreme interessene til mannen i 20-åra godt kjende for politiet frå før.