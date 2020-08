Uvêr herjar i Sør-Noreg - 300 lyn i minuttet

Vi oppdaterer saka.

– Det er kraftig med lyn, det er snakk om over 300 lyn i minuttet, seier Morten Eek, pressetalsmann for norsk sokkel i Equinor

På grunn av lyn og torevêr er helikoptertrafikken til Nordsjøen utsett inntil vidare.

– Det er klart det er eit intenst vêr, og det gjer at helikopterselskapa ikkje flyr, seier Eek.

MØRKE SKYAR: Uvêret på veg innover Høg-Jæren i dag. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Det er restar etter stormen Ellen som no skyler innover kysten på Vestlandet.

– Det er utrygt for lokale overfløymingar, spesielt i område med tett busetnad, seier statsmeteorolog Magnus Haukland.

Gult farevarsel er sendt ut for Rogaland og austafjells. Det er store lokale variasjonar i intensitet og mengde, og vêret kan endra seg raskt.

– Nedbøren blir kraftigast dei nærmaste timane, med 10 mm nedbør på ein time enkelte plassar, seier han.

Helikoptertrafikk frå Bergen og Stavanger stansa

All helikoptertrafikk til Nordsjøen er utsett i Bergen og Stavanger, melder helikopterselskapet CHC til NRK.

Helikopterselskapet Bristow melder òg at all helikoptertrafikk er utsett i Bergen og Stavanger grunna lyn og torevêr, men at dei flyr frå Florø og Hammerfest.

Passasjerar blir bedne om å møte til ordinær tid for innsjekk.

– Vi ser utover ettermiddagen om dette betyr kanselleringar eller om det berre blir forskyvingar, men dette påverkar mange, seier Eek i Equinor.

PLASKREGN: Metereologane melder at folk i Vestland og Nord-Rogaland kan få feil i Yr-appen. Det er fordi vêrradaren som måler nedbør i det området er nede og i ferd med å bli oppgradert. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Vil unngå flygande trampolinar

– Det er spesielt kastevind og nedbør vi fryktar vil gjere størst skade. Kastevind kan vere kraftig nok til å løfte ein trampoline opp i lufta, seier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgjevar i Tryg forsikring, i ei pressemelding.

Dei rår derfor folk å sikre alt av lause gjenstandar utandørs så raskt som mogleg.

– Bind fast trampolinen og rydd inn hagemøblar, parasollar, partytelt og grillen, seier Brandeggen.

UNNGÅ DETTE: Tryg forsikring rår alle til å sikre lause gjenstandar, spesielt trampolinar, grill og hagemøblar. Bilete frå uvêr i Tromsø. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Ekstrem nedbør har auka kraftig i Noreg dei siste åra. Dette fører til fleire vasskadar, og forsikringsbransjen registrerte i fjor over 70.000 vasskadar til ein kostnad av 3,2 milliardar kroner, opplyser Tryg.