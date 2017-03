Arvid Bjerkenes er hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Haugesund. Da rådmannen hadde sendt ut høringsnotatet om justert skolebruksplan i august 2016, satte Bjerkenes seg ved tastaturet.

– I høringsnotatet sto det faktisk ikke noe om forskningen som ligger til grunn. Og ser vi på den forskningen er den nokså uklar. Det går ikke an å si verken det ene eller det andre omkring store ungdomsskoler. En hadde ikke gått inn i materien i det hele tatt. Det sto ingenting om hvorfor en ønsker en stor skole, og en hadde ikke sett på hvordan det ville påvirke elever eller skolesamfunnet totalt. Vi mente en måtte se på konsekvensene før en gikk inn i dette, og ikke bare tenke at kommunen skulle spare masse penger, sier Bjerkenes.

Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Haugesund, Arvid Bjerkenes. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Mer sårbare

I høringsnotatet viser rådmannen til en såkalt SØF-rapport fra 2016, som tar for seg sammenhengen mellom størrelse på årskull og karakterer. Men denne undersøkelsen er utført i videregående skole. Rapporten konkluderer verken for eller imot store skoler, men poengterer en større spredning i skolekvalitet blant små skoler enn blant store. Dette kritiserte Utdanningsforbundet i sin høringsuttalelse til kommunen.

– Det er ikke sammenlignbart. Barn i utvikling i en ungdomstrinnsfase er mer sårbare enn ungdom i videregående skole, sier Bjerkenes.

– Hvordan kan en se på konsekvensene når vi ikke har hatt så store skoler før?

– Det er et godt poeng, og når FAU-leder på Hauge skole sier at dette er et eksperiment, så er vi ikke så helt uenige i det, sier Bjerkenes.

Læreren er viktigst

Rådmann i Haugesund, Ole Bernt Thorbjørnsen, er ikke bekymret for skolestørrelsen.

Rådmann i Haugesund, Ole Bernt Thorbjørnsen.

– Det vi har basert oss på er at det er flere som har planer om store skoler. Og forskningen sier at den viktigste faktoren for god læring er læreren. Hadde vi sett forskning som var entydig på at det var dårlig for læringsmiljøet å ha en stor skole, så hadde vi ikke foreslått det, sier rådmannen.

Redd rektor mister rollen sin

Arvid Bjerkenes er også redd rektor vil få en helt annen rolle når skolen blir for stor.

– Tidligere har Opplæringsloven gitt anbefalinger om maks skolestørrelse, og det synes vi egentlig er viktig å ta hensyn til. Når en skole blir så stor som dette, går en glipp av den funksjonen en rektor har i en skole med passe størrelse. I en skole på 850 elever er vi redde rektorrollen blir mer en administrator og ikke en pedagogisk leder, sier Bjerkenes.