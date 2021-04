Nå har Sandra Østenstad og fem andre lagvenninner på utviklingslaget til Avaldsnes fått beskjeden de har drømt om: dere er med i A-lagstroppen inntil videre.

– Det er kjempekjekt! Gøy at vi får være med og kjenne på nivået på A-laget, sier 17-åringen.

Fra før hadde klubben hentet opp tre juniorspillere og dermed er halve A-stallen under 20 år.

Disse seks talentene har fått muligheten til å være med A-laget til Avaldsnes inntil videre. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Det er som en liten krig for å beholde plassen i troppen. Det er flott å få denne utfordringen og føle at du må prestere.

I Klepp er situasjonen nokså lik. Det normale har vært rundt ti A-lagsspillere på trening i vinter. For å ha nok spillere har akademispillere helt ned i 15 års alderen vært med på treningene. Noen av disse kan få sjansen når Toppserien sparkes i gang i slutten av mai.

– Det er åpenbart slik situasjonen er, sier sportslig leder Knut Eriksen.

Etter en fotballpause er Eriksen tilbake i Klepp. Han har vært i liknende situasjoner før med klubben i sitt hjerte, og er ikke redd for å gi de unge talentene sjansen.

– De unge spillerne tar nivået hvis ferdighetene er der. Og ferdighetene blant de unge har aldri vært bedre, sier den rutinerte fotballtreneren.

Innreisenekten skaper problemer

Årsaken til at både Avaldsnes og Klepp må satse på ungjentene, ligger i koronasituasjonen og innreisenekten Norge har innført. Avaldsnes har signert to utenlandske spillere som venter på å komme inn i landet, mens Klepp har fire. Når de får reise inn til Norge er foreløpig uvisst.

– Med den tynne troppen vi har er det avgjørende å få inn voksne spillere som vi vet holder nivået

Avaldsnes har hatt en ekstra utfordring da det under smitteutbruddet på Haugalandet i mars ble innført treningsnekt. Dette skjedde også med Toppserien-lagene i Viken, men Avaldsnes var det eneste laget som permitterte trenere og spillere. Først denne uken var alle tilbake på treningsfeltet.

Avaldsnes-trener Thomas Dahle frykter det blir en tøff sesong. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Det var tøft å få beskjeden om at vi ble permittert og det gjør noe med deg. Det har vært tøffe uker for oss alle, uten tvil, sier Avaldsnes-trener Thomas Dahle.

Lønnskutt og lavere ambisjoner

Thomas Dahle og trenerkollegene i Avaldsnes har også denne uken akseptert et lønnskutt ut året på 10 prosent. Selv om klubben har rekordhøye sponsorinntekter, må klubben kutte 1,5 millioner kroner på årets budsjett. Noe av dette er allerede spart inn via permitteringene og lønnskuttet, og ved at den italienske midtstopperen Federica di Criscio har reist hjem igjen.

Styreleder Asle Skjærstad i Avaldsnes Toppfotball må øke inntektene og redusere utgiftene for å komme i havn med sesongen rent økonomisk sett. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Selv om det skjer mye positivt, så har koronaen ført til at vi er i en krevende økonomisk situasjon. Vi vet ikke hvordan arrangementer og aktiviteter blir framover, ei heller hvilke kompensasjonsordninger som vil komme. Derfor har vi gjort nødvendige grep, og håper det er nok for resten av sesongen, sier styreleder Asle Skjærstad i Avaldsnes Toppfotball.

– Er det aktuelt å be spillerne om lønnskutt?

– Nei!

Thomas Dahle og manager Kolbjørn Fosen ledet Avaldsnes til bronse i fjor. Dahle tror det blir vanskelig å kopiere fjorårets resultat, særlig hvis det drøyer med å få de nye utenlandske spillerne på plass.

– Alle skjønner at situasjonen ikke er optimal for oss, og at det blir en tøff sesong. Men vi må gjøre det beste ut av det.

Samtidig er Dahle glad for at de unge talentene nå får en uventet åpning.

– Dette er en kjempemulighet for de unge spillerne, og vi glade for å kunne gi dem sjansen til å få kjenne på nivået.