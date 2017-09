Nå kommer 45-åringen fra Stavanger ut med sitt andre studioalbum. På det folkemusikkprega tittelsporet, produsert av Odd Nordstoga, synger han blant annet.:

«Den dagen sprengte seg sjøl til millioner av skarpe små skår.

Eg synes ikkje det e' så rart at eg fortsatt kutte meg på de her eg går.

Me kjempe så hardt for å få ein dag te, på jordå med de som me dele vår kjærlighet med»

– Mor og jeg reiste mye fram og tilbake og besøkte mormor på sykeleiet i Egersund. Hun ble mindre og svakere for hver dag, og så en dag reiste hun. Sangen er til ære for henne og alle gode folk som gir omtanke og kjærlighet, sier Renberg.

Litt virkelig, litt oppdiktet

– Er du mer personlig nå, enn på debutplata «Ingen nåde»?

– Ja, dette er «virkelighetspopmusikk»! Nei da. Det er like deler personlige ting og den typen oppdikta historier som finnes i Teksas-romanene mine; historiefortelling i sangformat, rett og slett.

Foruten Nordstoga, bidrar blant andre Morten Abel, Gjermund Silset og Erland Dahlen på albumet, som er produsert av Bjarne Stensli.

OMSLAGENE: Slik ser bok og vinyl ut. Plateomslaget viser fem yrker med ekte modeller; en oljearbeider, en politibetjent, en sykepleier i hijab, en ambulansesjåfør og en bonde. – Disse folka gir oss trygghet i en ustabil verden, sier Renberg. Foto: Anders Fehn / NRK

En dag med alt

Albumet lanseres samme dag som forfatteren Tore Renberg kommer med ny roman. «Skada gods» er tredje bok i Teksas-serien, som etter planen skal bestå av fire romaner om en gjeng kriminelle i Stavanger-bydelen Hillevåg.

Ifølge Renberg var det like greit å slå de to begivenhetene sammen, selv om det ikke er noen kobling mellom romanen og musikken, foruten ham selv da:

ØVING: Nye låter, og noen fra det første albumet, øves inn før Renberg og Alexander Flotve legger ut på turné landet rundt, med start i hjembyen Stavanger. Foto: Anders Fehn / NRK

– Boka og plata ble ferdige samtidig. Det kunne ha blitt litt vel mye Renberg hvis jeg skulle ut og promotere to ting samme høsten.

Nå skal Renberg ut på turne sammen med gitarist Alexander Flotve. Det blir visstnok ikke helt konsert, ikke helt litteraturkveld, ikke helt standup, men en slags blanding med entertaineren Renberg i sentrum.

Tore gjør ting han kan

– Jeg er jo en tekstmann. Jeg vil si noe til folk, røre dem, og fortelle historier som har en verdi, enten det er om et gammelt menneskets siste dager, eller om en gjeng småkriminelle som strever for å overleve.

De siste årene har Renberg også skrevet og regissert flere stykker for Rogaland Teater. Han gir ut bøker i høyt tempo, har en stor leserskare, og er altså nå også i ferd med å bygge seg opp som plateartist.

– Du holder på med mye forskjellig. Du skal ikke begynne å male bilder også nå?

– Nei, jeg skal ikke det. Men jeg har alltid likt å holde på med litteratur, teater og musikk, så da gjør jeg det, og er takknemlig hvis noen bryr seg, sier Renberg.