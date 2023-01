To priser til NRK Rogaland

Fredag kveld delte Stavanger Journalistlag, Redaktørforeningen og Universitetet i Stavanger ut presseprisene for 2022 under den årlige pressefesten som i år ble avholdt på Folken i Stavanger. NRK Rogaland stakk av med to priser. Journalist Marthe Synnøve Johannessen fikk prisen Årets Nyhet for sakene om Sverre Solli, som ikke fikk sykehjemsplass i Karmøy.

Juryen skriver blant annet i sin begrunnelse:

«Journalisten forteller nok en sak om noen som ikke får hjelpen de har krav på, en kamp om en verdig alderdom, men får etter hvert en uventet vinkling som journalisten håndterer og følger opp på en forbilledlig måte. Saken er dramaturgisk bygd opp basert på god journalistisk metode.»

Solli fikk etter hvert sykehjemsplass etter Johannessens saker.

I tillegg vant Bjørn Olav Skjæveland og Per Øystein Kvindesland prisen «Årets snakkis» for «Farsa».

Juryen skriver blant annet i sin begrunnelse:

«Juryen er samstemte på at dette er kreativitet på sitt beste. Songen er tøff og fengande. Takka vera journalistane sin lause snipp, får dei folk til å slappa av, slik at dei vågar å visa fram personledommen sin i intervjusituasjonane. Det er gull verd i yrket vårt, å få folk til å kasta maska. Innslaga osar av sjarm og glimt i auga, alt skapt av to journalistar som vinn tilliten til menneska dei møter.»