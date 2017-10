Terje Tonning skulle på sjøen for å sikre litt fisk til søndagsmiddagen, men fikk sjokk da han nærmet seg naustet som familien eier ved Førresfjorden i Fastlands-Karmøy.

En to meter høy og halvannen meter bred stein hadde rullet ned fra lia bak og nesten knust naustet med den splitter nye båten.

Det var Haugesund Avis som først omtalte saken.

– Jeg var selvfølgelig glad for at ingen ble skadet. Jeg tenkte virkelig på familien, som ofte er ute med båt. Det var bare flaks at ingen var i nærheten, og at ingen ble skadet, sier Tonning.

Den flere tonn tunge steinen knuste en trapp, deler av ringmuren og slo i stykker noen takpanner og takrenner på ferden ned skråningen.

Skylder på nedbøren

Tonning tror all nedbøren i det siste er årsaken til at steinen kom rullende.

– Det er nærliggende å tro at nedbøren har gjort at steinen løsnet.

Politimannen innser at det blir vrient å fjerne steinen – enten det blir med kjetting eller at man deler den flere små biter.

– Dette blir jo en forsikringssak, så ekspertene får avgjøre hva som må til, sier Tonning.

Terje Tonning jobber til daglig som operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt i Haugesund. Foto: Thomas Halleland

– Vi må være forsiktige

Han har aldri tidligere lagt merke til steinen som stod lengre oppi lia.

– Det er tett skog og kratt bak der, så denne faren har jeg overhodet ikke reflektert over.

– Men nå må vi være forsiktige med å bevege oss i området til vi har undersøkt om det finnes flere slike løse steiner, sier Tonning.