To år gammel jente påkjørt i Stavanger

– Hun var ved bevissthet, sier Sølvi Ravndal, operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt til NRK.

Politiet fikk melding om hendelsen, som skjedde på en parkeringsplass i Støperigata på Storhaug i Stavanger, klokken 18.53.

Foreldrene var til stede.

– Akkurat hvor de var, vet jeg ikke, sier operasjonslederen.

Onsdag kveld skriver SUS i en pressemelding at jenta er lettere skadet, og at tilstanden er stabil.

Blendet av solen

Føreren, en mann (48), sier han ble blendet av solen.

– Han hørte et «dunk» og gikk ut av bilen. Da så han at han hadde kjørt på jenta.

Mannens førerkort er beslaglagt.

Det ble først meldt at jenta satt fast under bilen, men det er ingenting som tyder på at hun gjorde det, opplyser Ravndal.

Politiet har ingen grunn til å mistenke at føreren av bilen var påvirket av rus. Sak er opprettet og hendelsen vil bli etterforsket.