Tap for Avaldsnes, siger for Klepp

Avaldsnes er så godt som ute av medaljekampen etter at dei tapte 2-1 for LSK Kvinner i dag. Med dette resultatet tok LSK eit langt steg mot seriegull når det står att tre serierundar. Klepp knuste Stabæk 5-0 og har heng på dei to laga på sølv- og bronseplass.