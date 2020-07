Sykehusmedarbeider på SUS har testet positiv for covid-19

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er en medarbeider som har testet positivt for covid-19. Som følge av dette har 18 andre medarbeidere og ti pasienter blitt satt i karantene, sier klinikksjef på mottaksavdelingen, Erna Harboe.

SUS hasteinnkalte til pressekonferanse klokken 16.30 etter at en medarbeider testet positivt for koronaviruset. Pressekonferansen kan du se i videovinduet over.

Medarbeideren er tatt ut av arbeid og sykehuset har kartlagt alle vedkommende har vært i kontakt med. Det er disse som nå er satt i karantene.

Sykehuset vil foreløpig ikke gå ut med hvilken avdeling medarbeideren er ansatt ved.

Kommunikasjonsdirektør Helge Strand Vestbø opplyser NRK at ingen avdelinger på sykehuset er stengt ned på grunn av smitten. Det er foreløpig ikke noen planer om å stenge noen sengeposter. Det er ikke påvist smitte hos andre medarbeidere og den smittede har ikke vært på jobb med symptomer.

– Vedkommende har lette symptomer, sier Harboe.

Klinikksjef ved mottaksklinikken på SUS, Erna Harboe, på dagens pressekonferanse. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Har oversikt

Fungerende administrerende direktør, Ketil Helgevold, understreker i en pressemelding at sykehuset har gode rutiner som trer i kraft med en gang slike situasjoner oppstår.

– Vi har en god oversikt over situasjonen og det vil bli gjort nødvendige smitteverntiltak med hensyn til mulig eksponerte pasienter. Publikum og våre brukere skal være trygge på at vi er godt forberedt for slike situasjoner. Pasienter eller besøkende som har vært i kontakt med medarbeideren vil bli kontaktet, enten av SUS eller kommunal helse- og omsorgstjeneste, sier Helgevold.

Fremover vil også pasienter oppleve at medarbeidere på noen av sengepostene bruker munnbind etter at FHI kom med nye reiseråd for helsepersonell som har vært i utlandet. Dette er for å beskytte både pasienter og medarbeidere mot mulig smitte.

Ikke vært i utlandet

– Som denne hendelsen illustrerer, er smittefaren i samfunnet ikke over. Dette viser viktigheten i dagens beslutning om at medarbeidere som har vært på ferie eller reise også i såkalte «grønne områder», uten karanteneplikt, tester seg før de kommer tilbake til pasientnært arbeid, sier Helgevold.

28 andre personer er satt i karantene etter at en ansatt ved sykehuset testet positivt på korona. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Den ansatte ble ikke smittet på jobb, og har heller ikke vært i utlandet opplyser SUS. Vedkommende har ikke brutt noen retningslinjer og har heller ikke vært på jobb med symptomer.

Første i juli

Sykehusmedarbeideren som har testet positivt for covid-19, er den første som har testet positivt på viruset i Stavanger i juli. Det forrige tilfellet var 30. juni og før det var det i mai.

Tidligere i juli har fem personer i Haugesund og Karmøy, og én person med bostedsadresse i Time kommune testet positivt for covid-19.