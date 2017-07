Sverger troskap til Erna

– Samarbeid er som et ekteskap.

Statsminister Erna Solberg snur seg mot Tordis Hareide og legger til.

– Man må gi og ta.

– Kraftig.

Replikken til Knut Arild Hareides mor får hele rommet til å bryte ut i latter, men det er alvor i undertonen. Det har ikke vært fire enkle år for sønnen, samarbeidspartiene og regjeringen. Spesielt budsjettbråket har tæret på ekteskapet.

Som for fire år siden inviterte likevel familien Hareide Erna Solberg hjem til Rubbestadneset i Bømlo. Tre generasjoner Hareide i finstasen tok imot Høyre-lederen. Forskjellen fra forrige gang er at nå er hun statsminister.

"Hele" Presse-Norge var med hjem til foreldrene til KrF-leder Knut Arild Hareide (nummer to fra venstre). Han hadde nemlig invitert statsminister Erna Solberg (til venstre) hjem. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

– Synes du det er skummelt med henne på besøk?

– Nei jeg er ikke redd for å få Erna på besøk, men alle som er med henne, ler Tordis Hareide.

Erna Solberg er på dag to i sin Vestlandsturné: Vestlandet kan felle Erna

Ikke like velkomne

Det er ikke tilfeldig at statsministeren legger inn en visitt i nok en valgkampturné og det er kun Erna Solberg som får besøke det helligste: barndomshjemmet i Bømlo. Familien Hareide stiller med kaker, is og jordbær.

– Hva tenker du om Knut Arild hadde invitert Jonas Gahr Støre hit?

Tordis Hareide trekker litt på det.

– Det er ikke opp til meg. Jeg stemmer KrF.

Men ut fra signalene som kom fra sønnen så er dette en problemstilling moren ikke trenger å ta stilling til.

– Hvis KrF kommer i en avgjørende posisjon så vil vi gå til Høyre, sier Knut Arild Hareide.

– Men hvis det ikke blir et borgerlig flertall? Er det en mulighet for at det er Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som kommer hit neste gang?

– Ikke hvis vi får det som vi vil. Vi vil ha en Høyre-sentrum regjering.

Lukker døren for MDG

– Det viktigste med dette er at det er ledd i en plan for å sikre fortsatt borgerlig regjering, sier Erna Solberg om hjemmebesøket på Rubbestadneset.

Men mens statsministeren oppsøker familien Hareide hjemme for å fri til dem, får andre en kald skulder. I forrige uke fortalte Ap-leder Jonas Gahr Støre at det var uaktuelt med et samarbeid med Miljøpartiet De Grønne (MDG). Nå gjør Erna Solberg det samme.

Leder for Statoils Johan Sverdrup-prosjekt, Kjetel Digre, tar en selfie med statsminister Erna Solberg (H) foran Aasta Hansteen-plattformen. Sistnevnte er klare på at de ikke kommer til å støtte et parti som vil legge ned oljeindustrien. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

– Vi vil at de fire partiene som samarbeider i dag skal fortsette.

– Er det totalt uaktuelt med et samarbeid med MDG?

– Vårt utgangspunkt er et samarbeid mellom de fire borgerlige partiene, når MDG sier de vil legge ned oljeindustrien, så er det ikke aktuelt for oss, sier statsministeren.

Så det er klart at Erna Solberg helst ønsker fortsatt samarbeid Knut Arild Hareide og KrF. Men sistnevnte har flere friere. Får mor velge så er det imidlertid ingen tvil.

– Jeg vil ha Erna i fire nye år, sier Tordis Hareide.