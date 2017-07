Vestlandet kan felle Erna

– Er det kjekt å være statsminister?

– Ja, det er det.

Statsminister Erna Solberg (H) svarer unge Høyre-tilhengere på vei opp det snaut 200 meter høye fjellet, Kleppaksla. Lørdag startet valgkampen for fullt i Hordaland – de neste dagene står Rogaland og Vest-Agder for tur.

Men veien mot regjeringskontorene virker brattere enn veien opp fjellet i Sund kommune.

Statsminister Erna Solberg (H) på vei opp fjellet Kleppaksla i Sund kommune. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

– Er det ekstra trist at Høyre sliter på meningsmålingene på Vestlandet?

– Jeg mener ikke at vi sliter på meningsmålingene, men vi gjør det litt dårligere enn ved sist valg, sier statsministeren.

Bastionen som har gått tapt

Poll of polls gjennomsnitt av alle nasjonale meningsmålinger viser at de borgerlige ligger an til å få 75 mandater, dersom valget hadde vært i dag. De trenger 85 for å beholde makten.

Et Venstre over sperregrensen vil imidlertid sende de borgerlige nærmere makten, og da blir hvert mandat tellende. Tidligere har Vestlandsfylkene vært en Høyre-bastion. Det er de ikke nå lenger.

– Høyre går tilbake på alle fylkene på Vestlandet. Det er et problem for dem, sier politisk kommentator i Bergens Tidende, Magnus Hoem Iversen.

Politisk kommentator i Bergens Tidende, Magnus Hoem Iversen, mener det er problematisk for Høyre at de taper på Vestlandet. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

For mens Høyre stod knallsterkt i de fire Vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane i 2013, er virkeligheten i dag en annen:

Situasjonen er snudd for Høyre på Vestlandet: Ekspandér faktaboks Høyre mistet fylkesmakten i Rogaland og Hordaland i lokalvalget i 2015.

Høyre har ikke fylkesordføreren i noen av fylkene på Vestlandet.

Høyre endte opp med 17 færre ordførere på Vestlandet etter lokalvalget i 2015.

I Rogaland gikk de fra 12 til seks, mens i Møre og Romsdal gikk de fra 15 til åtte.

Høyre har også mistet makta i Vestlandets største by, Bergen. I tillegg ble de halvert i Sandnes.

Meningsmålingene viser at Høyre mister stortingsmandater fra nesten alle fylker på Vestlandet. InFact sin måling for Haugesunds Avis i juni viser at de ligger an til tre mandater fra Rogaland, i dag har de fire.

Snittet på målingene i Hordaland viser at Høyre ligger an til fire mandater herfra, ifølge Poll of polls. I dag har de seks.

Høyre har i dag ett stortingsmandat fra Sogn og Fjordane, som de også risikerer å miste.

Arbeiderpartiet er større i alle fylkene, ifølge målingene.

Hoem Iversen peker på flere årsaker til at Høyre har tapt seg på Vestlandet, blant annet de omstridte reformene og situasjonen med høy arbeidsledighet.

Flere enn denne sjøløven velger vekk Erna Solberg om man skal tro meningsmålingene. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

– Vil det være et personlig nederlag for Erna om hun taper regjeringsmakten på grunn av Vestlandet?

– Ja det vil det. Samtidig stemmer nordmenn først og fremst på parti, ikke på politikere, sier kommentatoren.

Se video fra da Erna Solberg besøkte Bergen. Du trenger javascript for å se video. Se video fra da Erna Solberg besøkte Bergen.

– Mange på gjerdet

Tom Hetland, mangeårig politisk kommentator i Stavanger Aftenblad, minner om at det er normalt at et regjeringsparti mister oppslutning i løpet av en stortingsperiode.

– Forrige gang Høyre satt i regjering, hadde de minst like stor tilbakegang, sier han.

Han forklarer at hvis en ser på bakgrunnstallene på meningsmålingene, viser det at svært mange av Høyres velgere sitter på gjerdet. Partiet blir avhengig av en god valgkamp, mener han.

– Hvor stor betydning får Vestlandet ved valget?

– Jeg tror det vil få stor betydning. Her har det skjedd ting som kan føre til større utslag enn i resten av landet.

Han tror Vestlandet får stor betydning ved valget – spesielt i Hordaland og Rogaland.

– Det vises igjen ved at både Høyre og Arbeiderpartiet begynner valgkampen her, sier Hetland.

Sterkt kort

Statsministeren er et sterkt kort for Høyre, mener Hoem Iversen. Likevel var det færre personer på Torgallmenningen i Bergen på lørdag, da statsministeren startet valgkampen.

Blant dem som var til stede var tidligere Høyre-ordfører i Stavanger, Leif Johan Sevland. Han er optimistisk før valget.

– Mye kan skje på én måned, sier han.

Leif Johan Sevland var Stavanger-ordfører i 16 år. Nå holder han seg som regel unna politikken, men er optimistisk på Erna Solbergs vegne. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Statsministeren selv har troen på bedre målinger og et godt valgresultat i september.

– Dette er en prestart på valgkampen. Det kommer flere folk på Torgallmenningen neste gang, sier hun.