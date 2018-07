Storfilm får Norgespremiere på Preikestolen

– Det er kun sterk vind som kan stoppe dette. Regn skal vi tåle.

Det sier ordfører i Forsand kommune, Bjarte Dagestad. Han forteller NRK at det blir eksklusiv førpremiere for storfilmen 1. august – to dager før filmen kommer på norske kinoer.

– Vi er veldig glade for å få til dette. Vi er takknemlige for velviljen fra Paramount Pictures og United International Pictures som lar oss få til dette arrangementet, sier Dagestad.

Det vil bli lagt ut 1500 billetter via Ticketmaster. Billettene vil koste 100 kroner per billett. Det vil dekke parkering og andre utgifter.

– Arrangementet vil være non-profit. Vi har et naturlig amfi bak Preikestolen. Dato for når billettene blir lagt ut er ikke helt fastsatt, men det blir rundt 20. juli. Vi vil gå ut i forkant og informere mer om det, sier Dagestad.

Filmingen på Preikestolen foregikk i november. Foto: Ragnar Egeland

Kveldspremiere

Ordføreren forteller at premieren vil bli sent på kvelden for at det skal bli mørkt og best mulig bilde.

– Tidspunktet blir cirka 23.00, sier Dagestad.

– Blir det ikke skummelt å komme seg ned fra Preikestolen midt på natten?

– Vi har god hjelp fra Norsk Folkehjelp og vi vil tilby å gå puljevis. Vi vil oppfordre folk til å ha med seg hodelykt eller lommelykt, og vi vil legge ut noen lysstaver, sier ordføreren.

– Dette blir en «once in a lifetime» opplevelse. Dette har vi snakket om siden de var her og spilte inn filmen.

Regn skal vi tåle, sier Forsand-ordfører Bjarte Dagestad. Han håper imidlertid at det ikke blir for mye vind 1. august. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Gode kritikker

Det er sluttoppgjøret i storfilmen som utspiller seg på fjellplatået Preikestolen.

I Mission Impossible – Fallout blir det et oppgjør mellom hovedperson Ethan Hunt, spilt av Tom Cruise, og August Walker, spilt av Henry Cavill. Sistnevnte er mest kjent for sin rolle som Superman i filmen Man of Steel og de påfølgende filmatiseringene fra tegneserieuniverset til DC Comics.

Preikestolen er med i om lag fire minutter. I filmen er imidlertid fjellplatået i Kashmir i Asia.

Filmen hadde verdenspremiere i Paris 12. juli og har fått gode kritikker. Flere eksperter spår at den blir en av sommerens suksessfilmer.

«Etter to tiår er Fallout kanskje den beste av filmene i serien» skriver Matt Singer fra Screencrush, mens Chris Nashawaty fra Entertaiment Weekly skriver «den får deg til å tro på sommerblockbustere igjen».

Filmen har per nå 86 av 100 mulige poeng på nettstedet Metacritic basert på 20 anmeldelser.

Todd McCarthy fra The Hollywood reporter skryter spesielt av slutten og skriver at den «utfolder seg på en ekstraordinær måte».

Stjernene selv har skrytt av Preikestolen etter filmingen. Bjarte Dagestad tror likevel det blir vanskelig å få noen av dem til å komme til Norgespremieren.

– Men vi jobber med å få til en hilsen, sier ordføreren.