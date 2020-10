Den utenlandske narkotikaligaen skal i fire år ha forsynt Haugalandet med amfetamin og narkotiske tabletter.

Et av medlemmene fikk sin sak behandlet i Haugaland tingrett mandag, men den polske 25-åringen er ikke den første politiet har arrestert og tiltalt.

Allerede høsten 2017 begynte spanere fra Sør-Vest politidistrikt å følge bevegelsene til en litauisk mann i slutten av 20-årene. Våren 2018 gikk politiet til aksjon mot mannen, og beslagla nærmere to kilo amfetamin, piller og penger.

Etter dette har et omfattende narkotikanettverk blitt rullet opp i samarbeid med utenlandsk politi, og tollvesen, skriver Haugesunds Avis.

– Det har vært gjensidig hjelp mellom politiet i Norge, Polen og Litauen. Kriminaliteten går over landegrensene, og vi er avhengig av et nært og godt samarbeid med de andre landene, sier politiadvokat Odd Egil Nesse i Sør-Vest politidistrikt.

Politiadvokat Odd Egil Nesse sier norsk politi har fått god hjelp fra kolleger i Polen og Litauen. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Den litauiske mannen ble i sommer dømt til fire års fengsel av Gulating lagmannsrett.

I mellomtiden har mellom 15 og 20 andre personer fra Polen og Litauen blitt siktet av politiet. I omfang gjør dette saken til en av de aller største narkotikasakene i Haugesund noensinne.

Nye rettssaker de neste ukene

Nesse har travle dager i retten. Fredag ble en tredje person varetektsfengslet i ytterligere åtte uker. Og mandag la han ned påstand om to år og tre måneders fengsel for polakken som er tiltalt for å ha oppbevart over 40.000 narkotiske piller i Haugesund i april i år.

– Min klient har en liten rolle i det store bildet, sier advokat Stian Borgersen Mæland. Han er forsvarer for den polske 25-åringen.

Advokat Stian Borgersen Mæland mener hans klient er en liten brikke i narkotikaligaen som politiet har rullet opp. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Under mandagens rettssak kom det fram at politiet har hatt problemer med å få kontakt med et av vitnene. Mannen, en 35-åring fra Polen, er blant annet tiltalt for å ha oppbevart to kilo amfetamin, men slapp ut av varetekt. Siden da har han vært forsvunnet.

Men i dag morges fikk Odd Egil Nesse beskjed fra Polen om at mannen var arrestert i hjemlandet. Nå håper han at mannen er på plass i Norge når rettssaken mot ham starter i desember.

– Vi jobber med å få mannen utlevert til Norge. Om han blir sittende i varetekt fram til det er opp til polsk politi, sier Nesse.

Neste uke er det enda en ny rettssak med ytterligere to personer på tiltalebenken. Disse er tiltalt for å ha forsøkt å kjøpe cirka to kilo amfetamin i Sveio i fjor sommer.

Flere straffesaker er foreløpig ikke berammet, og totalt sitter det seks personer i varetekt. Politiet håper på enda flere arrestasjoner.

– Vi kan ikke utelukke at det blir flere pågripelser. Etterforskningen pågår fortsatt, men vi har kommet veldig langt, sier Odd Egil Nesse.

Narkotikaligaen ser foreløpig ikke ut til å ha forgreininger i andre deler av Norge.