– Jeg syns det er alt for gale å hive alt i restavfallet. Vi må prøve å gjøre en innsats for miljøet.

Anne Brit Hatlem har et bevist forhold til hvor plastavfallet hennes havner.

Anne Brit Hatlem. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Jeg samler plast i en egen beholder og leverer det i denne konteineren.

Hatlem mener at folk må gjøre en innsats for å spore opp hvor miljøstasjonene er og ta dem i bruk. Hun påpeker dog at det kunne vært flere dunker i nabolagene.

– Da hadde nok flere puttet plasten oppi der.

En bil fra renovasjonen er i gang med å tømme restavfallet den har samlet inn i forbrenningsanlegget hos Ivar på Forus.

Den inneholder store mengder plast. Nå kan ikke lenger restavfallsbilene kjøre inn til ettersorteringsanlegget på grunn av brannen hos Ivar i juli i fjor.

– Da får vi ikke sortert ut plasten lenger, sier Tord Tjelflaat, assisterende avdelingsleder for gjenvinning hos Ivar.

I fjor ble søppelanlegget til 650 millioner kroner totalskadd i en brann på Forus. Foto: Arild Eskeland / NRK

Dårligst i landet på gjenvinning

For rundt et år siden var kommunene som eier Ivar best i landet på gjenvinning. Nå er de blant de dårligste i landet.

I håp om å bedre situasjonen har Ivar gitt kommunene et tilbud om å legge til rette for et tilbud om kildesortering til innbyggerne.

De tolv eierkommunene har valgt ulike løsninger for at innbyggerne skulle begynne å sortere ut plasten igjen.

Mange kommuner har opprettet miljøstasjoner og returpunkt. Andre har gått tilbake til ordninger med plastsekker som blir hentet hos husholdningene på lik linje med rest-, papir- og matavfall.

I starten av året fikk Ivar inn rundt tre tonn i måneden. Nå får de inn rundt 18 tonn i måneden.

– Men det er langt mindre enn sorteringsanlegget som sorterte ut rundt 20 ganger mer med 330 tonn i måneden, sier Tjelflaat.

Ikke fornøyd med plastinnsamlingen

Da ettersorteringsanlegget var i drift sorterte det ut rundt 4000 tonn plast i året. Da sparte de miljøet for 10.500 tonn med CO₂.

– Nå som restavfallet inneholder plasten og går til forbrenning her vil den mengden CO₂ bli sluppet ut i atmosfæren, sier Tjelflaat.

Han er klar i talen på hva innbyggerne må gjøre:

– Benytt dere av kildesorteringssystemene som kommunene har tilbudt og lever plassen der. Da skal vi sørge for at det sendes til resirkulering.

– Syns du innsamlingsordningene til kommunene er gode nok?

– I 2018, før sorteringsanlegget var i drift, kildesorterte innbyggerne cirka 220 tonn i måneden. Da er ikke en innsamlingsgrad på 18 tonn i måneden mye. For å få inn større mengder plast bør nok kommunene vurdere om kildesorteringstilbudene er gode nok og om informasjonen om tilbudene har nådd fram, sier Tjelflaat.

Les også: Dette gjekk gale før og under storbrann i søppelanlegg

Tjelflaat regner med at selve bygget vil stå ferdig i 2025. Deretter skal det installeres en maskinpark.

– Dersom alt går etter planen skal nytt sorteringsanlegg være klart for testing høsten 2026.

Politisk vedtatt

Sola kommune har fått på plass et system for plastgjenvinning etter brannen, der de deler ut sekker hvor husstander kan kaste plast.

Den løsningen har de ikke valgt i Stavanger. SV er et av partiene som reagerer på dette, selv om de er med på å bestemme i kommunen, og uttaler at de vil sende en skriftlig henvendelse til ordføreren for å få samme løsning som i Sola.

Les også: Vurderte risikoen for brann i millionbygget som lav

Seksjonsleder for renovasjon i Stavanger kommune, Tor Martin Larsen, sier at politikerne har vedtatt en årsplan for vann, avløp og renovasjon i kommunen.

I den står det at restavfallet skal leveres direkte til forbrenning frem til gjenåpning av anlegget i 2025.

– Innbyggerne kan levere plastemballasje til returpunkt i alle kommunedelene. I tillegg kan plastemballasje leveres til Ivar sine gjenvinningsstasjoner. Vi åpner også nå for at plastemballasje i sekk kan hentes hjemme via kommunens grovavfallsordning, sier han.

Å sette i gang et nytt system for plastinnsamling, for å så reversere det om ikke så fryktelig lenge, er utfordrende, ifølge Larsen.

– Vi og andre kommuner har valgt å etablere et midlertidig mottakstilbud for plast, som selvfølgelig er langt dårligere enn Ivar sitt sorteringsanlegg, sier Larsen.

Han sier at det være naturlig å vurdere tilbudet på nytt om ikke anlegget står klart i 2025.