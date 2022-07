SISTE 15.15: – Jeg tror veggen kommer til å kollapse.

Fungerende brannsjef Tom Meyer snakker om den ene veggen i ettersorteringsanlegget til IVAR på Forus.

– Brannen er veldig krevende, da det er høyt under taket inne i bygget. Røyken bygger seg opp på innsiden, og det er vanskelig å komme til der inne pga. høy temperatur, sier Meyer.

Nå er det utvendig slokking som gjelder. Per nå har de ikke noen aktiv slokking inne i bygget.

Brannmanskapet begynner å bli slitne, og det har kommet et nytt vaktskifte som skal ta over for kvelden.

– Nå har brannen utviklet seg såpass at vi har valgt å trekke ut mannskapene innenfra på grunn av for høy varme. Brannen utvikler seg i den forstand at den går gjennom tak. Og vi kan forvente mer røykutvikling fra området bak oss, sier politiets innsatsleder Kim Flakstad.

Han henstiller publikum, om røyken tar seg opp, til å lukke vinduer og ikke utsette seg for røyken.

– Røyken er farlig, sier han.

Vegtrafikksentralen opplyser ved 13-tiden at veien rundt bygget, fra rundkjøring ved Forusbeen til rundkjøring mot Svanholmen stenges som følge av brannen.

Røyken kan sees fra store deler av Forus-området. Personer i nærheten bes om å holde seg innendørs. Foto: Arild Eskeland / NRK

Ifølge Meyer er det stor fare for at bygget kan rase sammen. Det er ikke fare for videre spredning til andre bygg.

– En del av bygget er totalskadd, så håper vi at vi klarer å komme oss inn i bygget igjen for å hindre at resten av bygget går tapt, sier Meyer.

Brannvesenet er for øyeblikket i området med 26–27 mannskaper.

Meyer mener brannvesenet kommer til å være på stedet til i morgen tidlig, og at de kommer til å hente inn nytt mannskap etter hvert når de er utkjørte.

Det brenner i 14-tiden fortsatt godt ved ettersorteringsanlegget til IVAR på Forus. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Tragisk

Brannen er isolert inne i det bygget det brenner, ifølge innsatsleder Flakstad.

– Det er tragisk. Det er snakk om store verdier. Vi vet ikke årsaken, sier driftssjef for gjenvinning ved IVAR, Anita Austigard.

Politiets innsatsleder Kim Flakstad prater med driftssjef i IVAR, Anita Austigard. Foto: Arild Eskeland / NRK

Det var tidligere fredag formiddag at det begynte å brenne i et ettersorteringsanlegg hos IVAR på Forusbeen i Sandnes.

– Cirka 09.40 fikk nødetatene melding om brann her ute på gjenvinningsanlegget på Forus. Vi rykket ut mot stedet, hvor det viste seg å være brann i anlegg som tar imot papir. Det var kraftig røyk i anlegget, sier Kim Flakstad, politiets innsatsleder til NRK.

Det skal ha brent i et transportbånd i papirsorteringen. Det var en del hvit røyk på stedet, men kort tid etter meldte brannvesenet at de hadde kontroll på brannen.

Blusset opp igjen

10.55 kom imidlertid kontrabeskjeden. Brannen hadde blusset opp igjen i et transportbånd.

– Anlegget stenges på nytt ned for publikum. Det er kraftig svart røyk og full fyr, skriver politiet på Twitter.

– Vi hadde en periode kontroll på brannen, men nå har brannen tatt seg opp igjen og det jobbes nå med å få kontroll igjen på brannen. Vi har en svart røyk som vi ikke liker så godt, så vi har jobbet med å evakuere folk i nærområdet, sier Flakstad.

Det er store brannmannskaper på stedet. Foto: Arild Eskeland / NRK

Politiet ba folk i nærområdet som kjenner røyklukt om å lukke vinduer og ventiler.

De sendte også ut en melding som befolkningsvarsel til folk i nærområdet. Alle som har mobilsignal i nærheten av brannen, fikk en melding om at de var i nærheten av en pågående brann med potensielt farlig røyk.

Anita Austigard er driftssjef i IVAR IKS. Foto: Even Hye Tytlandsvik Barka / NRK

Anita Austigard, driftssjef for gjenvinning, sier til NRK i 12-tiden at brannen trolig har spredt seg til selve sorteringsanlegget.

– Den har allerede spredt seg inn i sorteringshallen. Vi håper den ikke sprer seg enda mer. Sprer den seg til taket vil det få fatale konsekvenser. Da er bygget ødelagt.

Hun forklarer at de nå jobber hvordan søppelet skal håndteres.

Store brannmannskaper er på stedet.

Foto: Arild Eskeland / NRK

To personer til legevakt

De ansatte i bygget er evakuert, og det er ikke meldt om personskader. Ifølge Flakstad skal to ansatte ha blitt sendt til legevakt etter at de har pustet inn røyk.

Brannvesenet sier til NRK at brannen har spredt seg mer opp i taket, noe som skaper den svarte røyken.

– Vi har ikke kontroll på brannen, og fikk akkurat beskjed om at brannen har slått seg gjennom taket, sier innsatsleder for Rogaland brann og redning, Tom Meyer til NRK.

Tom Meyer, vakthavende brannsjef for Rogaland brann og redning. Foto: Even Hye Tytlandsvik Barka / NRK

Et av verdens mest moderne

Ettersorteringsanlegget på Forus er et av verdens mest moderne ettersorteringsanlegg for restavfall. Det sto ferdig i 2019. IVAR har brukt rundt 650 millioner kroner på å bygge dette anlegget.

Den tar imot avfall fra 350.000 innbyggere i Rogaland.

IVARs ettersorteringsanlegg er 11 000 kvadratmeter stort.